Чикаго возвращается к временам мафии. Перестрелка на похоронах продолжила волну насилия

Чикаго захлестнула волна кровопролития. Еще 14 человек были ранены после перестрелки у похоронного бюро. Нападавший подъехал к траурной процессии и начал расстреливать людей. Те открыли ответный огонь. За последние полгода на улицах города стали стрелять в полтора раза чаще, чем в прошлом году.

По меньшей мере 14 человек получили огнестрельные ранения в перестрелке в чикагском районе Оберн-Грэшем. По словам первого заместителя суперинтенданта полиции Эрика Картера, 21 июля, около 18:30, автомобиль подъехал к похоронному бюро на 79-й улице, а сидевшие в нем стали расстреливать людей.

«Все, что мы видели, — это просто тела, лежащие повсюду. Стреляли во все части тела. Ноги, живот, спина… Мы думали, что здесь идет война», — рассказала телеканалу NВС Chicago очевидица инцидента Арнита Гедер.

Участники похорон открыли ответный огонь по автомобилю, сообщил телеканал CBS Chicago. Водитель повернул на Карпентер-стрит, а пассажиры продолжали стрелять, пока не машина не врезалась в припаркованное в середине квартала авто. После этого нападавшие выскочили и, не прекращая огня, скрылись.

«Мы видели машину с шестью пулевыми отверстиями. Она была перевернута так, будто водитель потерял управление. Похоже, что это было запланировано. Когда люди выходили из похоронного бюро, раздались выстрелы — как будто ждали, когда они выйдут», — рассказал другой очевидец Кеннет Хьюз.

На месте происшествия полицейские собрали около 60 гильз. Представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд сообщил, что его сотрудники доставили в больницы 11 раненых, некоторые находились в тяжелом или критическом состоянии. Другие пострадавшие добирались до медучреждений самостоятельно.

«У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока не известно», — сообщил суперинтендант Картер.

По данным Chicago Tribune, дети в перестрелке не пострадали. Но среди раненых есть четыре женщины. Одной из них, 27-летней девушке, пуля попала в грудь. Одного из нападавших позднее задержали. Его личность и мотивы преступников пока не раскрываются.

В время нападения в похоронном бюро проходило прощание с 31-летним Донни Уэзерсби, которого застрелили 14 июля. Полиция была предупреждена о возможном нападении, поэтому в качестве предосторожности рядом с бюро дежурила патрульная машина. Однако полицейские не смогли ничего сделать.

Стрельба произошла всего через несколько часов после того, как власти Чикаго подтвердили, что в город направляются федеральные агенты, чтобы обуздать всплеск преступности и насилия.

В минувшие выходные более 60 человек получили огнестрельные ранения в перестрелках по всему городу, 11 из них скончались. В столкновениях во время митинга у статуи Христофора Колумба в Грант-парке пострадали 49 полицейских, 12 человек были арестованы.

Сейчас Чикаго переживает один из самых жестоких периодов за последнее время. Всплески насилия начались после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннесоте. За этот год в городе произошло уже 414 убийств, что на 51% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Количество перестрелок выросло на 47%. Согласно полицейской статистике, только за последние 28 дней в Чикаго погибли 116 человек, в то время как в 2019 году жертв было 40.