Перестановки в глянце. Главред Vogue Федорова «устала и ушла»

Мария Федорова ушла из компании Condé Nast после почти 20 лет работы. Свое решение она объяснила усталостью. Место главного редактора российского Vogue теперь займет Ксения Соловьева. Ранее она возглавляла издание Tatler.

Российский Vogue сообщил о смене главного редактора журнала. С 2018 года его возглавляла Мария Федорова. Однако она решила уйти со своего поста, потому что устала. По крайней мере так она объяснила решение в своем Instagram.

«Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь», — заявила Федорова в посте.

Если Vogue Мария возглавила лишь в 2018 году, то в саму компанию Condé Nast она пришла намного раньше. Путь ее начался с GQ, где она сначала была фешен-редактором, а затем главой отдела моды. После этого Федорова ушла в Glamour, где заняла позицию директора отдела моды, а спустя семь лет стала главным редактором журнала. После чего наконец возглавила российский Vogue.

До Condé Nast Мария Федорова еще шесть лет работала в Playboy, где сначала помогала в фотосессиях, а потом стала редактором появившегося там отдела моды.

Президент и генеральный директор «Condé Nast Россия» Анита Гиговская поблагодарила Федорову за столько лет плодотворной работы.

«Хочу от всей души поблагодарить Машу за почти двадцать лет работы в Condé Nast. Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах», — сказала она.

Теперь новым главным редактором российского Vogue станет Ксения Соловьева. Она вступит в должность с 4 февраля. Ее с Condé Nast связывает почти 15 лет работы. Соловьева начала свой карьерный путь в компании в 2007 году с должности директора отдела красоты журнала Tatler. После чего она стала заместителем главного редактора, пока в 2010 году не возглавила журнал. До назначения в Vogue Соловьева продолжала работать главредом Tatler.

Tatler под ее главенством стал одним из самых популярных глянцевых журналов в России, заработав более трех миллионов читателей.

«Ксения Соловьева — олицетворение идеально-типического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина», — заявила Гиговская.

По словам президента «Condé Nast Россия», Соловьева была одним из первых редакторов глянцевых журналов, погрузившимся в цифровые медиа. Она стала развивать Instagram-аккаунт Tatler, успешно перезапустила сайт издания, сделав его влиятельным онлайн-журналом, и запустила канал «Татлер-батлер» в Telegram. Среди заслуг нового главреда Vogue еще и Бал дебютанток Tatler, традиционное сентябрьское приложение «Tatler Школы» и многое другое.

«Благодаря ее видению и журналистскому чутью Tatler — одно из самых цитируемых глянцевых изданий в России. Уверена, Ксения привнесет в русское издание Vogue много новых смыслов, и я искренне рада такому важному новому этапу в ее карьере», — подчеркнула Анита Гиговская.