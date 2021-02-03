Перестановки в глянце. Главред Vogue Федорова «устала и ушла»
Российский Vogue сообщил о смене главного редактора журнала. С 2018 года его возглавляла Мария Федорова. Однако она решила уйти со своего поста, потому что устала. По крайней мере так она объяснила решение в своем Instagram.
«Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь», — заявила Федорова в посте.
Если Vogue Мария возглавила лишь в 2018 году, то в саму компанию Condé Nast она пришла намного раньше. Путь ее начался с GQ, где она сначала была фешен-редактором, а затем главой отдела моды. После этого Федорова ушла в Glamour, где заняла позицию директора отдела моды, а спустя семь лет стала главным редактором журнала. После чего наконец возглавила российский Vogue.
До Condé Nast Мария Федорова еще шесть лет работала в Playboy, где сначала помогала в фотосессиях, а потом стала редактором появившегося там отдела моды.
Президент и генеральный директор «Condé Nast Россия» Анита Гиговская поблагодарила Федорову за столько лет плодотворной работы.
«Хочу от всей души поблагодарить Машу за почти двадцать лет работы в Condé Nast. Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах», — сказала она.
Теперь новым главным редактором российского Vogue станет Ксения Соловьева. Она вступит в должность с 4 февраля. Ее с Condé Nast связывает почти 15 лет работы. Соловьева начала свой карьерный путь в компании в 2007 году с должности директора отдела красоты журнала Tatler. После чего она стала заместителем главного редактора, пока в 2010 году не возглавила журнал. До назначения в Vogue Соловьева продолжала работать главредом Tatler.
Tatler под ее главенством стал одним из самых популярных глянцевых журналов в России, заработав более трех миллионов читателей.
«Ксения Соловьева — олицетворение идеально-типического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина», — заявила Гиговская.
По словам президента «Condé Nast Россия», Соловьева была одним из первых редакторов глянцевых журналов, погрузившимся в цифровые медиа. Она стала развивать Instagram-аккаунт Tatler, успешно перезапустила сайт издания, сделав его влиятельным онлайн-журналом, и запустила канал «Татлер-батлер» в Telegram. Среди заслуг нового главреда Vogue еще и Бал дебютанток Tatler, традиционное сентябрьское приложение «Tatler Школы» и многое другое.
«Благодаря ее видению и журналистскому чутью Tatler — одно из самых цитируемых глянцевых изданий в России. Уверена, Ксения привнесет в русское издание Vogue много новых смыслов, и я искренне рада такому важному новому этапу в ее карьере», — подчеркнула Анита Гиговская.