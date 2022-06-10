Перешагнуть собственные горизонты. В чем притягательность марафонов желаний и кому они подходят

Марафоны желаний продолжают набирать все большую популярность. Многие их хвалят и делятся своими успехами, а кому-то тренинги совсем не помогают. Психолог Андрей Зберовский рассказал, в чем кроется секрет притягательности марафонов и кому они могут помочь. Далее — прямая речь собеседника «360».

Как работают марафоны желаний

Притягательность и сила марафонов желаний связана с тем, что люди — существа социальные, то есть коллективные. Наша психология прошита тем, что мы чувствуем себя комфортно, когда осознаем свою причастность к какой-то группе, коллективу, толпе, причем виртуальной толпе.

Это запрос на сопричастность к коллективным действиям, желание чувствовать плечо товарища. Это прививается нам психологически начиная с детского сада, со школы. Потом это оттачивается спортивными и творческими секциями, кружками, университетами, работой в коллективе. Мы всегда вырастаем с позицией, что один в поле не воин, что сила — в коллективе.

Именно это является нашим психологическим запросом, на который отвечает марафон желаний. Как в школе, когда хвалят какого-то мальчика или девочку, и мы немного завидуем, подтягиваемся до этого уровня. Ровно так же в марафоне наличие лидеров и аутсайдеров является подталкивающим сигналом для аутсайдеров или хотя бы для «середняков».

На марафоне желаний работает схема «на других посмотреть и себя показать». Человек находится в социуме, где все постоянно обмениваются информацией, кто на сколько похудел, сколько заработал денег, кто вышел замуж. Такая динамика является эмоционально заводящей. Именно это дает оптимизм, повышает уверенность в своих силах, потому что схема, что они смогли, неужели ты не сможешь, является мотиватором.

Помните, когда нам говорили в детстве: «Все спрыгнул с пятого этажа, и ты спрыгнешь?». Вот ровно эта психологическая задача в марафоне желаний и проявляется. Когда все что-то делают, то хочется тоже это сделать, причем даже лучше, чтобы похвалили тебя. Ведь нам так хочется, чтобы нас хвалили, а не кого-то там еще. Ради этого мы готовы перешагнуть свои собственные горизонты и добиться большего, чем мы могли бы от себя получить, занимаясь похудением или зарабатыванием денег индивидуально.

Кому они подходят

Вот так работает схема. Она вполне продуктивна. Она больше подходит для людей, в которых есть инфантильность. Но инфантильность не в плохом смысле слома, а в прямом, то есть в детском смысле, когда человеку хочется быть защищенным и находиться в общем деле.

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Люди, у которых есть воля, стойкость, которые умеют управлять сами собой, добьются многого и без марафонов в своем индивидуальном жизненном пути. Но те, кто чувствуют себя комфортно в группе, могут вполне успешно развиваться и добиваться целей в рамках марафона.

Я, как психолог, не осуждаю тех, кто идет в марафоны. Если вас зажигают и мотивируют другие люди, то почему бы и нет. В крайнем случае, даже если вы не добьетесь своей цели, у нас появится более широкий кругозор, могут появиться новые друзья, а самое главное — вы будете немного больше знать об этой жизни.

Андрей Зберовский ведет канал в Telegram, делится советами в аккаунте во «ВКонтакте», а также в «Яндекс. Дзене». Подробнее о его работе можно узнать на сайте zberovski.ru.