Пересадка искусственной роговицы глаза вернула зрение слепому. Мужчина не видел 10 лет

Роговица, это прозрачная пленка на внешней стороне глаза. Со временем она может деградировать и даже отслаиваться, что приводит к нарушению зрения. Искусственные импланты существовали и ранее, но сама операция была очень дорогой и не всегда успешной.

Но израильские специалисты сделали новый имплант, который не отторгается организмом, пересадка проходит спокойно, а результат достигается сразу по завершению процедуры.

Сама операция проходит следующим образом: сначала хирурги удаляют поврежденную роговицу и раскрывают склеру (белую оболочку глаза — прим. ред.). Имплант устанавливается таким образом, что его края уходят внутрь раскрытой склеры. После ее закрытия он полностью приживется. Вся операция занимает около часа.

Операцию провел глава отделения офтальмологии медицинского центра Рабина в Петах-Тикве профессор Ирит Рабар. По его словам, процедура оказалась довольно простой. Но особую радость и удивление у врача вызвало то, что после завершения операции к пациенту вернулось зрение. Он узнал членов своей семьи и смог самостоятельно читать текст.

«Мы гордимся тем, что находимся в авангарде этого захватывающего и значимого проекта, который, повлияет на жизни миллионов людей», — сказал врач.

Пока стартап CorNeat получил разрешение от министерства здравоохранения на проведение только 10 операций по пересадке искусственных роговиц. Речь идет о пациентах, чья пересадка или несколько операций уже прошли неудачно.

В самой компании рассказали, что кроме искусственной роговицы глаза они занимаются разработкой материалов для восстановления мягких тканей. К примеру, когда требуется нарастить десну, не плотно охватывающую зуб.