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    19 января 2021, 22:40

    Пересадка искусственной роговицы глаза вернула зрение слепому. Мужчина не видел 10 лет

    Анатолий Минкин

    Успешная операция по пересадке искусственных роговиц вернула зрение 78-летнему мужчине, который ослеп 10 лет назад. Это первый эксперимент медицинского стартапа из Израиля CorNeat. Как сообщило издание Israel Hayom, компания занимается разработкой биосовместимых материалов.
    Пересадка искусственной роговицы глаза вернула зрение слепому. Мужчина не видел 10 лет

    Роговица, это прозрачная пленка на внешней стороне глаза. Со временем она может деградировать и даже отслаиваться, что приводит к нарушению зрения. Искусственные импланты существовали и ранее, но сама операция была очень дорогой и не всегда успешной.

    Но израильские специалисты сделали новый имплант, который не отторгается организмом, пересадка проходит спокойно, а результат достигается сразу по завершению процедуры.

    Сама операция проходит следующим образом: сначала хирурги удаляют поврежденную роговицу и раскрывают склеру (белую оболочку глаза — прим. ред.). Имплант устанавливается таким образом, что его края уходят внутрь раскрытой склеры. После ее закрытия он полностью приживется. Вся операция занимает около часа.

    Операцию провел глава отделения офтальмологии медицинского центра Рабина в Петах-Тикве профессор Ирит Рабар. По его словам, процедура оказалась довольно простой. Но особую радость и удивление у врача вызвало то, что после завершения операции к пациенту вернулось зрение. Он узнал членов своей семьи и смог самостоятельно читать текст.

    «Мы гордимся тем, что находимся в авангарде этого захватывающего и значимого проекта, который, повлияет на жизни миллионов людей», — сказал врач.

    Пока стартап CorNeat получил разрешение от министерства здравоохранения на проведение только 10 операций по пересадке искусственных роговиц. Речь идет о пациентах, чья пересадка или несколько операций уже прошли неудачно.

    В самой компании рассказали, что кроме искусственной роговицы глаза они занимаются разработкой материалов для восстановления мягких тканей. К примеру, когда требуется нарастить десну, не плотно охватывающую зуб.