Живодеры сломали лапы львенку Симбе и использовали его для фото. Как едва живого зверя удалось переправить в Танзанию

История льва Симбы, которого буквально вырвали из рук владельцев-живодеров, всколыхнула не только россиян, но и зоозащитников по всему миру. Благодаря помощи неравнодушных людей лев сейчас живет в Танзании, в подходящих для него условиях. Но до этого российским ветеринарам предстояла огромная работа: даже чтобы перевезти львенка в настолько плохом состоянии, нужно было договориться с авиакомпаниями. Проблемы со здоровьем у животного были такие, что никто не был уверен в его восстановлении.

В руках живодеров

Львенок Симба родился 15 июня 2019 года в подпольном питомнике экзотических животных в Дагестане. Его сразу начали использовать в коммерческих целях — для фотографий с туристами на пляжах в Сочи и Махачкале. Но животное дикое и очень активное, потому владельцы решили ограничить его возможности. Мало того, что зверю кололи транквилизаторы, ему еще и сломали задние лапы.

Когда зоозащитники узнали об этой истории, они обратились к Карену Даллакяну. Его можно назвать самым известным ветеринаром страны, который посвятил свою работу спасению диких животных. Его обычные пациенты — это жертвы фотографов на курортах, передвижных зоопарков или цирков-шапито.

Увечья львенка

Однако состояние Симбы удивило даже видавших виды ветеринаров. Животное никогда по-настоящему не купали, на его теле были грязные колтуны и кровавые раны до самых костей. Ходить он не мог, шерсть была покрыта льдом — скорее всего, его поливали из шланга и оставляли мокрым на морозе.

Выяснилось, что кроме язв и пролежней у львенка была еще и кишечная непроходимость. В его клетке оказывались куски тряпок, целлофана, пластика — и животное все это съедало. Рентген показал переломы бедренных костей, которые не могли произойти сами, из-за неосторожности самого зверя. Они могли возникнуть, только если львенка специально избивали.

История спасения

Сначала львенка перевезли в Челябинск. Там ему оказали всю возможную помощь, а потом откликнулись и ветеринары с его исторической родины — из Африки.

Переговоры велись даже с властями Танзании, и в конце октября льва было решено отправить в африканский реабилитационный центр. Там находятся животные, которых невозможно выпустить в дикую природу. Для Симбы это лучший вариант, потому что его лапы так полностью и не восстановились. В других парках есть опасность, что его растерзают остальные самцы.

Жизнь в Танзании

Первое время после прилета в Танзанию Симба провел в домике, который по размеру достаточно внушительный — около 500 квадратных метров. Первое время ему надо было адаптироваться и долечиваться, поэтому выйти в свободный вольер лев не мог. Осваивать всю территорию в два гектара животное стало буквально неделю назад. Все это время — то есть уже месяц — с Симбой в Танзании находится спасший его ветеринар Карен Даллакян. Он шутит, что теперь у льва такие условия, в которых и люди не прочь пожить.