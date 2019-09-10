Рычащий демон. Переписка сестер Хачатурян с отцом как объяснение убийства

Хачатурян вел переписку с дочками в WhatsApp. Ее читать нелегко, но она помогает понять, что же происходило в семье за закрытыми дверями, что заставило сестер убить собственного отца.

«Давайте по-хорошему, я вашу маму <…>, я вашего барыгу-брата <…>, я вас, проституток <…>. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму <…>, я вас публично <…>», — рычит в одном из голосовых сообщений Хачатурян — словно не человек, а взбесившийся демон.

А дальше — грязь.

«Ангелина, сосать будешь беспрерывно… Буду бить за все, убивать буду…» — сказано в другом сообщении.

Цитировать все диалоги из переписки не хочется. Противно, да и большинство слов, которые использовал в повседневном общении Хачатурян, придется заменять многоточиями. Это не похоже на диалог любящего отца с дочерьми. Угрозы, в том числе сексуальным насилием, указания, распоряжения, нецензурщина — обычный стиль общения. Следователи, в руках которых оказался смартфон убитого Хачатуряна, беспристрастно запечатлели в материалах дела всю переписку.

По словам опубликовавшего выдержку из материалов дела адвоката, семьи в качестве арены для демонстрации своего могущества Хачатуряну было мало. Сестры рассказали, что оружие Хачатурян носил с собой. Даже были случаи, когда он угрожал посторонним людям. Но правоохранители ни разу не привлекали его к ответственности. Согласно одному из объяснений местного участкового, которое есть в деле, однажды пытались, но полиции не открыли дверь.

Выходит, что сестры Хачатурян жили в атмосфере постоянного насилия — в том числе сексуального, что подтвердила и экспертиза, — и ужаса в ожидании очередной выходки отца. Безусловно, убийство — преступление. Но жить в таком кошмаре — ад.

Тело Хачатуряна нашли на лестничной площадке около его квартиры в московском районе Алтуфьево 27 июля 2018 года. Как указано в полицейской сводке, мужчина «под действием наркотических веществ» напал на дочек с ножом. Одной из сестер удалось обезоружить нападавшего и обернуть оружие против него самого. В итоге эксперты насчитали на теле убитого не менее 36 ударов ножом в область груди и шеи, еще десяток ударов в области головы.

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По мнению защиты сестер Хачатурян, Ангелина, Крестина и Мария не выдержали постоянных издевательств и насилия отца. Следственный комитет признал факты насилия Хачатуряном в отношении девочек. Сейчас сестрам вынесен запрет на определенные действия. Защита пытается добиться признания их действий необходимой обороной. Но что к ней привело? Очередное оскорбление, обещание расправы или физическое насилие? Как-то уже и страшно знать.