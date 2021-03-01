Перепись населения в России наметили на сентябрь. Она пройдет по-новому и поможет строить детские сады

Всероссийскую перепись населения предложили провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года. Она впервые пройдет с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий. Несмотря на обилие различных реестров, перепись до сих пор не теряет своей актуальности. С ее помощью создается социальная инфраструктура, а ученые могут проводить исследования.

Сроки проведения

Минэкономразвития подготовило проект постановления о переносе сроков проведения переписи населения. Изначально собирать данные планировали в апреле, но теперь предлагается период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

«Проектом постановления предусматривается перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях», — сообщили в пояснительной записке.

На отдаленных и труднодоступных территориях сбор данных хотят провести с 1 апреля по 20 декабря. Предварительные итоги подведут в марте 2022-го, а окончательные — в конце 2023 года.

Согласно документу, во время переписи Росстат должен будет обеспечить безопасность людей на фоне пандемии. Специалистам предстоит подготовить новый тираж печатной продукции и продлить действия контрактов с переписчиками. Ранее в Росстате поясняли, что перепись решили перенести на осень, так как в сентябре нет массового распространения простудных заболеваний, а погодные условия комфортные.

Особенности переписи

Россияне в 2021 году смогут самостоятельно ответить на вопросы переписи, не дожидаясь переписчика. Для этого необходимо воспользоваться порталом госуслуг или прийти в МФЦ. При этом будет действовать и традиционный способ сбора информации. Но переписчики будут обходить дома не с переписными листами, а планшетами, работающими на российской ОС «Аврора». Специалистам больше не придется сканировать листы, так как все сведения будут сразу поступать в базу данных.

На этот раз жителям страны придется ответить на большее количество вопросов. В переписные листы включили вопрос о том, на каких языках человек разговаривает в повседневной жизни. Также будут интересоваться знанием языков и работой. При этом формулировки вопросов стали более простыми и понятными.

При Всероссийской переписи населения впервые используют технологию «больших данных» (big dаtа). Искусственный интеллект будет анализировать информацию, собранную операторами мобильной связи. Компании располагают данными о перемещении своих абонентов. Эти сведения помогут узнать численность населения в муниципальных районах и городских округах. В дальнейшем информация послужит для уточнения результатов переписи.

К проведению переписи решили привлечь более 90 тысяч российских студентов. Молодые люди смогут не только поработать, но и приобрести опыт коммуникации, а также получить «зачет» по практике.

Источник фото: РИА «Новости»

«Ключевой источник информации»

Несмотря на большое количество различных баз данных, проводить перепись населения также важно, как и раньше. Реестры не полностью отражают социально-экономические процессы в стране, пояснил «360» заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Вадим Безвербный.

Для изучения социально-демографических характеристик населения перепись — наиболее полный и безальтернативный источник информации. <…> Ее ничего не может заменить по сей день, потому что за счет переписи мы узнаем состав семьи, очередность рождения, можем исследовать миграционную историю человека Вадим Безвербный

По словам эксперта, всю эту информацию невозможно получить из других источников. Перепись помогает получить полную картину демографических процессов в стране. Специалисты могут узнать количество жителей того или иного населенного пункта, а также отследить изменение характеристик населения.

«Перепись позволяет корректировать данные текущего учета, которые по многим причинам несовершенны. Перепись — это все население страны, зафиксированное на какой-то определенный момент времени. В данном случае мы говорим о сентябре 2021 года», — отметил Безвербный.

Он добавил, что для науки и исследователей перепись является ключевым источником информации. Кроме того, сбор данных полезен для работы правительства. Речь идет о решении вопросов, связанных с социальным обеспечением, демографической политикой и регулированием рынка труда. Перепись помогает создавать социальную инфраструктуру: строить школы, детские сады, дороги и развлекательные учреждения.

Для всей страны важно, чтобы государство опиралось на какие-то реальные цифры. Это важно для любой подсистемы общества: медицины, образования, экономики, ЖКХ. Чем качественней будет социально-демографическая информация, тем проще планировать работу всех важных систем Вадим Безвербный

Замдиректора института призвал жителей страны не отказываться от участия в переписи. В первую очередь от собранных сведений зависит работа ученых, особенно занимающиеся общественными науками. Безвербный подчеркнул, что у специалистов нет качественного источника информации, кроме переписи населения.