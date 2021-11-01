Перепись населения продлится еще две недели. Отвечаем на вопросы тех, кто не определился с участием

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и подойдет к концу через две недели. На данный момент в ней успели принять участие около 64 миллионов жителей РФ, что составляет почти половину населения страны. Для тех, кто еще не принял решение об участии, «360» собрал ответы на самые распространенные вопросы.

Есть ли разница между переписью онлайн и офлайн?

Принять участие в переписи населения можно тремя способами: дождаться прихода переписчика домой и ответить на его вопросы, посетить переписной участок или МФЦ либо ответить на вопросы через портал «Госуслуги».

Если у вас по какой-то причине нет доступа к «Госуслугам», а дожидаться переписчика вы не можете из-за какого-то путешествия, то и на этот случай есть выход: переписчики начали работу в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Поучаствовать в переписи населения в аэропортах можно в дневное время в зоне вылета.

Особой разницы между онлайн- и офлайн-переписью нет, но на портале госуслуг можно найти переписной бланк на разных языках. Переписчик же сможет взять у вас данные только на русском языке.

Помимо этого, не стоит забывать, что пройти перепись населения на портале «Госуслуги» можно будет только до 8 ноября включительно, а на стационарных участках она закончится 14 ноября.

Можно ли пройти перепись населения там, где не зарегистрирован?

Перепись населения можно и нужно проходить по адресу своего места пребывания, даже если оно не совпадает с адресом вашей регистрации или прописки. Например, если вы арендуете квартиру и живете в ней уже полгода, то перепись по этому адресу проходите вы, а не владелец квартиры.

Можно ли отказаться от участия? Наказуемо ли это?

Участие в переписи населения в России никак не закреплено законодательством. Все проходит на добровольной основе.

Если во многих зарубежных странах за отказ от участия человеку грозит штраф, то россиянам бояться нечего. Гражданин имеет полное право уклониться от переписи населения. Ему за это ничего не будет.

Почему нужно участвовать в переписи?

ООН рекомендует всем странам проводить перепись населения каждые 10 лет. Это поможет властям в анализе тенденций развития регионов и миграционных процессов.

Перепись населения имеет прямой эффект на развитие социально-экономической сферы государства. По ее итогам становится ясно, где и сколько, а главное, в каких условиях, живут люди. Например, власти могут увидеть, что в том или ином районе появилось больше детей, что приведет к решению инвестировать в увеличение числа детских садов и школ там.

По результатам переписи населения 2002 года в России появилась мера государственной поддержки под названием материнский капитал.

Как пройти перепись на «Госуслугах»?

Нужно открыть сайт или приложение «Госуслуги», затем выбрать раздел «Участие в переписи населения» и ответить на вопросы. С одного аккаунта человек может вписать всех членов семьи, живущих с ним.

После заполнения анкеты на почту и мобильный телефон придет QR-код. Его нужно будет показать переписчику, который все равно будет обходить все дома и квартиры. Он отметит, что данные по этому домохозяйству уже внесены в базу, и пойдет дальше.

Как узнать переписчика Росстата?

Во-первых, переписчика Росстата можно легко определить по внешнему виду. На нем будет жилет, шарф и сумка с эмблемой Всероссийской переписи населения.

Во-вторых, он обязан предъявить документ, подтверждающий должность, а также объяснить жильцам, что перепись — это общегосударственное мероприятие.

В-третьих, переписчик Росстата не имеет права проводить опрос на улице или придомовой территории. Он также не может опрашивать людей посредством телефонного звонка или СМС. А еще он не должен требовать документов. Если переписчик делает что-то из вышеперечисленного, то это мошенник.

Что делать, если разминулись с переписчиком?

Если переписчик не застанет вас дома, то он оставит в почтовом ящике листовку с данными о переписи и адресами ближайших участков. Там также будет информация о том, что перепись можно пройти самостоятельно на портале госуслуг.

Переписчик может прийти повторно в другой день, но точные дата и время будут неизвестны, так что можно опять разминуться с ним.

На все ли вопросы нужно отвечать?

Опросный лист включает в себя 33 вопроса, из которых 23 относятся к социально-демографическим критериям: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Оставшиеся 10 вопросов затрагивают жилищные условия. Необходимо назвать тип жилого помещения, место проживания, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Иностранцы отвечают всего на семь вопросов о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности пребывания.

Каждый гражданин имеет право не отвечать на любой из вопросов, указанных в анкете. За этим не последует никакого наказания, а Росстат при обработке данных учтет только те вопросы, на которые были даны ответы.

Как отвечать на вопрос про национальность?

Вопрос о национальности появился еще в советские времена. Он помогает властям выявить изменения национального состава населения — прежде всего в связи с массовой миграцией.

Если человек родился в смешанной семье, то он может сам определить, к какой национальности себя причислять. А за маленьких детей на этот вопрос отвечают родители.

Обычно люди из смешанных семей либо относят себя к той национальности, которая в его республике является титульной, либо ориентируются на национальность отца.

Можно ли врать в ответах? Это будут как-то проверять?

Во время переписи населения не исключено наличие смешных или лживых ответов. Как объяснили РБК в Росстате, этот момент учитывается и входит в статистическую погрешность.

Например, многие шутят, отвечая на вопрос про национальность. Люди причисляют себя к эльфам, единорогам, печенегам и даже оркам. По итогам переписи 2010 года 1024 россиянина причислили себя к разного рода нечисти. По словам главы Росстата Павла Малкова, подобные ответы в конце выносят в категорию «Другие ответы на вопрос о национальной принадлежности».

Перепись того же года также выявила большее число замужних женщин в России, чем женатых мужчин. Дело в том, что женщины, живущие в гражданском браке, в основном отвечают, что находятся замужем. А вот мужчины в идентичной ситуации обычно заявляют, что не женаты.

Поскольку перепись населения проходит на анонимной основе, за неверные ответы никакого наказания не будет. Правдивость слов гражданина никак не будут проверять.

Какие документы нужны для участия в переписи?

Если вы проходите перепись на портале госуслуг, то для регистрации на нем вам понадобятся паспорт и СНИЛС. Однако при заполнении анкеты никакие документы требоваться не будут.

При общении с переписчиком от вас также не потребуются документы. Вся информация будет записываться только со слов респондента.

Правило об анонимности данных было принято еще в 1926 году, чтобы увеличить шансы на честные ответы со стороны людей.