Россиян спросят о доходах при переписи населения. Кому это нужно и зачем?

Перепись стартовала, и некоторые россияне пожаловались на неудобные для них вопросы об источниках доходов. Бояться нечего: все опросы проходят анонимно и на любой из вопросов можно просто не отвечать. Однако стоит помнить, что полученные данные станут основой будущего России.

В России полным ходом идет Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Впервые ее проводят как в очном, так и в цифровом формате, и жители страны могут выбрать для себя наиболее комфортный вариант. Россиян ожидает 33 вопроса, в которых, помимо стандартных — о возрасте и составе семьи — будут новые.

В опроснике впервые будут пункты, касающиеся удаленной работы, дошкольного и дополнительного образования детей. Также респондентов спросят о владении иностранными языками и условиях проживания. Иностранным гражданам, проживающим на территории РФ, зададут всего семь вопросов.

Однако больше всего россиян взволновал вопрос об источниках доходов. Официальный сайт Всероссийской переписи населения сообщает, что переписчики не будут спрашивать людей о размере дохода. В переписном опроснике есть лишь вопрос об источнике дохода: работа по найму, пенсия, пособие, стипендия или иждивение.

Данные переписи нужны всем

Советник главы Росстата Игорь Ваган отметил, что результаты переписи важны для множества ведомств. Например, программа материнского капитала стала реальностью после того, как специалисты подвели итоги переписи 2002 года, и стало понятно, что демографическая ситуация может стать критической, рассказал он сайту «Фонтанка».

Данные переписи очень важны для Минэкономразвития. Экономику страны надо развивать системно, данные переписи помогут сделать более точные экономические прогнозы. Результаты опросов также отразятся на социальных программах Минтруда, помогут создать базу данных жилья малых населенных пунктов для Минстроя. Кроме того, перепись расскажет про текущий образовательный уровень россиян министерствам образования и просвещения.

Информация поможет государству

Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова рассказала «360», что вопросы об источниках доходов россиян задаются вовсе не из праздного любопытства. Эти данные помогают определить уровень жизни и занятости населения.

«На любые вопросы из списка можно не отвечать, это личное дело каждого. Кроме того, никаких подтверждающих документов при переписи не требуется. Однако информация поможет в дальнейшем правильно рассчитать программы поддержки населения, поэтому лучше не вводить счетчиков в заблуждение», — сказала Нина Русанова.

Она уточнила, что те россияне, которые опасаются, что их личные данные станут известны, не обязаны проходить опрос на дому. Нынешняя Всероссийская перепись населения дает возможность участвовать любым удобным способом. Можно самостоятельно прийти на переписной участок или ответить на вопросы через приложение или портал госуслуг.

Как избежать мошенников

Однако приглашая переписчика в дом, стоит все-таки убедиться, что это не мошенник. Сотрудники, работающие на Всероссийской переписи населения работают в специальной форме. У них есть брендированный шарф, светоотражающий жилет, который обеспечивает безопасность в темное время суток, и фирменная сумка Росстата, которой нет в свободной продаже.

Кроме того, у всех переписчиков есть личные удостоверения, которые действительны только при предъявлении паспорта. И то, и другое сотрудник обязан предъявить. В этом году на мероприятии будут работать 268 тысяч переписчиков, а также порядка 25 тысяч волонтеров, которые смогут рассказать и пояснить, как и где можно пройти перепись.

Если переписчики не застанут жильцов дома, они могут оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи населения. Там будут указаны адреса ближайших стационарных участков и информация о том, как заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Однако они не звонят по телефону и не отсылают письма на электронную почту.