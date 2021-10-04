Переоценили свои способности. Родители все чаще решают школьные конфликты детей путем насилия

В Перми мужчина несколько раз ударил двух школьниц, заступаясь за дочь. А в Москве разгневанный отец устроил стрельбу у школы. Подобные попытки решения конфликтов не помогут детям, а родителя могут отправить за решетку.

Последнее время в сети все чаще мелькают истории про то, как родители в попытке защитить своего ребенка начинают применять насилие в адрес других детей. Например, в Перми мужчина покрыл матом и несколько раз ударил по голове двух школьниц, параллельно требуя от них отстать от его дочери.

По сообщениям Life, девочки пытались объяснить разгневанному мужчине, что не имеют никакого отношения к его ребенку, но тот их не слушал. К тому же он был пьян. В полиции уже организовали проверку по этому делу.

Похожая история недавно произошла на северо-востоке Москвы. Там отец решил заступиться за свою дочь еще более экстравагантным способом. Узнав, что у нее произошел конфликт с детьми из школы, он решил их запугать пистолетом.

По словам источника «360», конфликт произошел у забора школы. Там ученицу окружили и не давали ей пройти, прижали к ограждению, оскорбляли. Причиной стала шутка школьницы про национальности. Когда девочка рассказала об этом отцу, тот приехал к школе, нашел обидчиков и начал стрелять в воздух из пистолета.

Чем руководствуется родитель?

Такое поведение является абсолютно неприемлемым, но ему есть объяснение. По словам детского психолога и педагога Дарьи Дугенцовой, часто родители не могут отпустить своих детей и позволить им быть самостоятельными. А чем меньше в них самостоятельности, тем больше они прибегают к родителю за помощью. Из-за этого отец или мать попадают в треугольник Карпмана, занимая роль спасителя.

Треугольник Карпмана — это треугольник судьбы, в котором есть три позиции: преследователь, спасатель и жертва. Существование внутри такого треугольника формирует нездоровые отношения между родителем и ребенком.

«Если решать за ребенка все проблемы, тем более таким способом, то самостоятельным он никогда не станет, да и решать проблемы тоже не научится», — отметила психолог.

Вторая причина — это возмещение собственных проблем через ребенка. Например, отца или мать в школе тоже задирали, поэтому теперь родитель старается не допустить подобного с собственными детьми, но перегибает палку. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Какими могут быть последствия?

Дугенцова подчеркнула — часто родители переоценивают собственные силы. Они думают, что если запугают чужого ребенка, то их собственного перестанут задевать. Однако это может дать совершенно противоположный эффект. Ребенка могут начать задирать еще больше, или все станут избегать общения с ним в целом.

Специалист по гражданскому и международному праву, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш напомнила, что подобные решения проблем еще и напрямую нарушают уголовный кодекс.

«Если отец начинает публично оскорблять обидчиков своих детей — это мелкое хулиганство. Он может быть привлечен к административному правонарушению. Если начнет применять физическую силу, то это еще одно правонарушение», — сказала эксперт.

В зависимости от ударов будет выбираться и мера пресечения. Например, при пощечине человек скорее всего получит административное правонарушение. Если он повторит подобное действие, то ему уже будет грозить уголовная ответственность. Если родитель не рассчитает свои силы и нанесет ребенку вред, то ему опять же будет грозить уголовка. Например, в случае сотрясения головного мозга.

Как помочь ребенку?

По словам Ярмуш, ребенку нужно помогать в рамках закона. Если родитель обнаружил у сына или дочери побои, то нужно обязательно обратиться в травмпункт и написать заявление в полицию. Дело передадут на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, а любого обидчика быстро привлекут к ответственности. Необходимо также проинформировать школу, там с ребенком тоже разберутся. В некоторых случаях могут и до исключения из учебного заведения довести.

А Дугенцова отметила, что детей нужно с детства учить тому, как отстаивать свои границы и позиции. Необходимо научить его договариваться и решать проблемы словами.

«Некоторые родители учат драться, но в этом нет смысла. Тумаки в любом случае не помогут», — подчеркнула она.

Как научить ребенка? Предположим, что у него есть своя личная чашка. Родителю необходимо специально и демонстративно взять эту чашку и начать ею пользоваться. Можно проделать это несколько раз и посмотреть на реакцию ребенка, спровоцировать его на отстаивание личных границ в лице этой чашки. После этого необходимо показать ему, как правильно отстаивать эти границы.

В следующий раз родителям нужно объединиться и включить актерский талант. Например, папа должен взять кружку мамы на глазах ребенка. А маме надо будет разыграть сцену, где она аргументированно докажет и отстоит свою позицию, вернув себе чашку.

«Нужно показать как именно это сделать, потому что если мы не научим, то не научит никто. Либо научат улицы, но тогда уже ребенок начнет драться», — заключила эксперт.