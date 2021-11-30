Переносчики бубонной чумы и бешенства. Топ-5 прогрессивных и «дедовских» способов избавления от грызунов в частном доме

Крысы или мыши появляются в современных квартирах гораздо реже, чем в частных строениях. Зачастую на неискушенных горожан они производят совсем не то впечатление, которое должны бы. Люди забыли про эпидемии, выкашивавшие в прошлые века целые страны. А ведь разносили опаснейшие инфекции именно грызуны.

Непредсказуемы и смертельно опасны

Как рассказал «360» специалист по дератизации Евгений Голубев, грызуны переносят более 35 опасных для человека болезней. Симпатичная на вид мышка вовсе не так безопасна. Она является бомбой замедленного действия.

Мало того, что мыши и крысы источают определенный запах, который может спровоцировать приступ аллергии или астмы. Они переносят бешенство, которое передается укусом.

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«Если грызуна загнать в угол, он начинается нападать и кусаться. Их прыжок непредсказуем. Не надо забывать, что крысы переносят бубонную чуму. В них также живут ленточные черви. Передаются через загрязненные мышами продукты и воду», — уточнил эксперт.

Грызуны также переносят разного вида лихорадки. Он смертельно опасны, в особенности, если популяция животных достаточно большая. Мыши и крысы способны переносить на шерсти разные вирусы.

Самое опасное время

По словам Голубева, основной пик переселения мышей и крыс в человеческое жилье — это осень. Когда уже питаться с полей, лужаек и близлежащих территорий нет возможности, грызуны уходят туда, где тепло. Их в первую очередь привлекают перекрытия стен и потолков, в которых используются натуральные волокна. Там тепло, сухо и комфортно.

Дератизатор посоветовал жителям частных домов в этот период времени плотно закрывать двери и устанавливать сетки на вентиляции. Обязательно нужно заделывать норы, дыры и щели в домах.

Источник фото: Pixabay.

«В принципе, достаточно соблюдать чистоту и порядок, потому что мыши очень часто появляются в захламленных подвалах. Там, где старые, разваленные, хозяйственные постройки», — объяснил ситуацию в частном сектора эксперт.

Если брать квартиры, то нашествию грызунов могут подвергнуться дома, в которых находятся на первых этажах магазины.

«Они также являются очень большим рассадником крыс и мышей. Мусор выбрасывают в близлежащие контейнеры. Он привлекает животных, которые могут подниматься по стоякам. Тем более, что там тепло», — сообщил Голубев.

Ультразвук и яды

Достижения современной химической науки помогают бороться с грызунами. Эксперт посоветовал смешивать яды или химикаты с прикормом и прятать его в недоступных для человека местах.

«Если это жилое помещение квартирного типа, яды и химикаты лучше прятать под рукомойником, чтобы не достали дети. Лучше использовать накладки на дверцы, которые не позволяют их открывать», — посоветовал Евгений Голубев.

Источник фото: Pixabay.

Можно также использовать мышеловки. Но самым эффективным методом являются ультразвуковые отпугиватели. У них постоянно меняется частота волны, что не дает возможности для привыкания и адаптации.

«К химии и ядам у любого живого организма появляется иммунитет. Постепенно грызуны к нему привыкают. Поэтому постоянно изобретается много новой химии. По сути, отпугиватели являются самым эффективным способом», — подчеркнул дератизатор. Он добавил, что эффективность химических спреев — минимальна. Как только прекращается действие химии, грызуны возвращаются.

По заветам предков

Существует несколько дедовских методов, которые до сих пор считаются действенными. Один из них, по словам Голубева, очень подходит для тех, кто в силу удаленности жилья не может обратиться к дератизаторам.

«Берется мука, смешивается с известью, химией и чем-нибудь съестным. Грызун съедает приманку, которая в его желудке каменеет, и животное погибает. Народный, но рабочий способ для тех, кто не может вызвать дезинфекцию», — поделился Голубев.

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По его словам, слава кошек как знатных охотников и избавителей от мышей сильно преувеличена. Во-первых, когда кошка ловит грызуна, она его прикусывает. Следовательно, впоследствии заражается от него и переносит вирус или инфекцию на хозяина.

«Во-вторых, не все коты могут с ними совладать. Многие их боятся, особенно, крыс. Они кидаются и кусают в нос и глаза. Более того, они могут вцепиться в детородный орган. Поэтому коты на них в принципе не охотятся. Если повезет, то только кошки ловят хотя бы мышей», — резюмировал специалист.