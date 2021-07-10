Перенесшим ковид за границей россиянам не дадут QR-код по болезни. Есть только один выход

Москвичка Екатерина переболела ковидом за рубежом, а в России, несмотря на все имеющиеся справки, получить QR-код так и не смогла. В поликлиниках и ведомствах разводили руками — добавить человека в реестр переболевших просто так не получится. Таких туристов может стать больше, но выход для всех один — прививаться. К тому же, вреда от этого не будет.

Дубайские каникулы

Москвичка Екатерина недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов — ездила отдыхать в Дубай. Перед вылетом она прошла все необходимые процедуры, сдала тест на ковид — результат был отрицательный. Но в аэропорту Дубая ее ждал неприятный сюрприз: второй тест, который нужно было сдавать на месте, оказался положительным.

«Я сначала не поверила, пересдала, через два дня снова пришел положительный», — рассказала она «360».

Источник фото: телеканал «360»

Туристку посадили на карантин на две недели, спустя некоторое время у нее действительно появились симптомы, так что в Эмиратах она получила надлежащее лечение. А по выздоровлении выдали сертификат: переболела, здорова.

«Все это было зафиксировано дубайской системой здравоохранения DHA, которая потом выдала мне сертификат, что я находилась на изоляции в такие-то даты в связи с положительным тестом на ковид», — уточнила Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

«Меня в базе нет»

Когда Екатерина вернулась в Россию, она сразу же обратилась в поликлинику по месту жительства, чтобы предоставить документы о перенесенной болезни. В Москве уже стартовала программа ограничений для тех, кто не получил прививку или не переболел в последние полгода. Екатерина рассчитывала получить QR-код как переболевшая, ведь все справки у нее были на руках.

«Мне сказали, что не могут никак зафиксировать болезнь, потому что меня в базе нет. То есть если бы я сдавала тест у нас, я бы автоматически появилась в базе, был бы факт, что я болела», — рассказала она.

Я предъявила два положительных теста, сделанных в Дубае, сертификат, который мне там выдали — его можно даже верифицировать на сайте правительства Дубая. Мне говорят: мы не можем вас никак внести в базу, эти документы не являются подтверждением того, что вы болели Екатерина.

На горячей линии по коронавирусу Екатерине сказали то же самое: QR-код выдать не могут, потому что фактически зарегистрированной болезни в российской базе нет.

Выход есть

Сейчас Екатерина собирается сдать тест на антитела и загрузить его результаты на госуслуги — титр антител у нее «зашкаливает». Но даже это не даст ей права получить QR-код. На портале «Госуслуги» четко прописано, что получить QR-код можно только в трех случаях: если получил две инъекции российской вакциной от коронавируса, получил отрицательных результат ПЦР-теста не более трех дней назад или если переболел не более полугода назад.

Переболевшие, но не обращавшиеся за постановкой диагноза ко врачу, получить код не могут, даже если у них действительно есть антитела. То же относится и к тем, кому диагноз ставили не в России. Причем за покупку фальшивого сертификата о вакцинации или QR-кода можно попасть под статью.

По словам молекулярного биолога и вирусолога Максима Скулачева, ничего плохого не случится, если недавно переболевший человек привьется от коронавируса. Главное в такой ситуации быть на 100% уверенным, что вы уже выздоровели, а все симптомы ушли.

Уже есть достаточно большой опыт вакцинации переболевших и каких-то отличий от людей, которые не болели, не видно. Антител образуется только больше, то есть защита даже лучше Максим Скулачев.

«Из того выбора вакцин, который есть, таким пациентом я бы посоветовал „Спутник Лайт“ — один компонент, который подстегнет иммунитет, и все будет хорошо. Но можно и „Спутник V“, если „Спутник Лайт“ не найти» — сказал Скулачев.

Генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко объяснил «360», что в теории признания международной справки или выписки можно потребовать от Роспотребнадзора через суд.

«Можно через суд потребовать у Роспотребнадзора, чтобы включили в реестр переболевших. надо написать туда официальное письмо. Если они откажут или не ответят, уже обращаться в суд и требовать признать, что вы переболели в другой стране», — заключил он.

Но результат не гарантирован, поскольку систему QR-кодов ввели недавно, соответствующей судебной практики просто нет.