Президент Косова ушел в отставку. Это первая ласточка больших перемен на Балканах

Президент непризнанного Косова Хашим Тачи ушел в отставку на фоне предъявленных ему обвинений Гаагского трибунала в военных преступлениях, совершенных в 1998–1999 годах, и убийстве сотни людей. Политологи уверены, что пришло время смены политических элит.

О своем решении Тачи заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook. Ранее он обещал, что подаст в отставку, если суд утвердит обвинение против него.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косова, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», — заявил Тачи.

Также он пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косове несколько дней назад принял решение продлить секретность обвинительного акта против экс-президента и нескольких других бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК). Спецпрокуратура доставила обвинение на утверждение комиссии 24 апреля. Тогда выяснилось, что подозреваемых обвиняли в убийствах порядка ста жителей Косова разных национальностей, пишет Euronews.

В ноябре председатель комитета по Косову и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун рассказал РИА «Новости», что рабочая группа сербского парламента направила данные о 160 подпольных тюрьмах ОНК в специальную прокуратуру в Гааге. Он отметил, что в ведомство также передали информацию о различных преступлениях косовско-албанских боевиков.

Специальный международный суд и специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998–1999 годах работают уже три года. Все началось с доклада спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, где было сказано о множественных преступлениях ОАК, среди которых торговля органами и наркотическими веществами, а также похищение людей.

«Смена политических элит»

Предъявления обвинений Тачи ждали давно. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог из Сербии, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. По его словам, глава Косова несколько дней подряд по шесть-семь часов без перерыва был на допросах. Это уже было сигналом грядущего суда. По словам собеседника, об участии Тачи в продаже органов говорили давно.

«Суд над главой Косова говорит о том, что идет смена политических элит. В Болгарии схожий по стилю управления Бойко Борисов имеет сильные проблемы. Думаю, скоро он окончательно потеряет власть, а возможно, и свободу. Это цепочка пронатовских диктаторов Балканского полуострова. Падение Тачи в этом контексте очень важно. Оно говорит о необратимости процесса. Один за другим, рано или поздно, они уйдут в историю», — заявил Гайич.

По словам политолога, на смену придут новые люди. Собеседник «360» напомнил о таком косовском политике, как Альбин Курти. Это глава косовского «Движения за самоопределение» и бывший премьер-министр Косова.

«Он жесткий албанский националист, но его руки не испачканы кровью — ни сербской, ни албанской», — добавил Гайич.

Хашим Тачи и война

Хашим Тачи один из основателей ОАК, которая действовала во время войны за независимость территории от Сербии. С 2000 года — председатель Демократической партии Косова, в прошлом политического крыла ОАК. Позже Тачи стал премьер-министром республики, возглавлял министерство иностранных дел, четыре года назад его избрали главой Косова.

Косовская война 1998–1999 годов унесла жизни более 10 тысяч человек. 1641 — по сей день числятся пропавшими без вести. Конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии. Они длились 78 дней. Косово отделилось от Сербии в 2008 году. При этом Сербия и целый ряд стран, включая Россию, по-прежнему не признают независимость Косова.