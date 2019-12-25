Перемены для каждого жителя Подмосковья

С 2018 года в России начали работать над реализацией национальных проектов. По словам президента Владимира Путина, главная их цель — добиться реальных перемен в жизни людей. 25 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждали предварительные итоги по их реализации. Как социальные нацпроекты изменили жизнь Подмосковья — в материале «360».

Демография

Источник фото: телеканал «360»

Новорожденные жители Подмосковья и их матери нуждаются в особой поддержке. Во всех городских округах Подмосковья сейчас открыты перинатальные центры и родильные дома второго и первого уровней. Там будущие мамы находятся под постоянным наблюдением специалистов, которые следят за женщинами и ведут мониторинг. Это помогает выявлять возможные патологии плода и своевременно оказывать помощь.

Интерес к организованной в Подмосковье системе проявляют будущие мамы и из других регионов. Пятая часть звонков, поступающих в единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье», - от жительниц других субъектов страны.

Источник фото: телеканал «360»

Call-центр начал работать в сентябре этого года. Специалисты рассказывают об услугах для беременных женщин и молодых родителей, помогают с записаться к нужному врачу и подобрать подходящий роддом.

По прогнозам, в конце этого года в Московской области родится более 71 тысячи малышей. В следующем году ожидается, что их будет более 83 тысяч. Все это благодаря уникальной системе родовспоможения, которую создали в Московской области.

В этом году в Московской области провели 4,8 тысячи процедур экстрокорпоральнгого оплодотворения. В следующем году количество ЭКО планируют довести до шести тысяч за счет средств обязательного медицинского страхования. После рождения малыша в Подмосковном роддоме родители получают от властей подарочный набор.

К росту рождаемости готовы и в ясельных детских садах. Там в 2019 году создали свыше 6,1 тысячи мест.

Городская среда

Источник фото: телеканал «360»

Уже два года в регионе идут масштабные работы по благоустройству. В этом году в рамках реализации национальной программы преобразились сразу 54 общественных пространства.

Фотозона «Алые паруса» и новый мост стали главными достопримечательностями обновленной набережной реки Серебрянка в Пушкино. Каскад прудов с береговой линией, детскими площадками и беседками появились в «Усадьбе Кривякино» в Воскресенске.

В это году завершились работы на озере Сенеж в Солнечногорске. Свои маршруты получили пешеходы и велосипедисты. На месте открыли песчаный пляж и детскую зону. Набережная получила признание на международном уровне: ее фотографии размещены на сайте крупнейшего в мире сообщества онлайн-архитекторов Architizer.com.

Как рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин, всего на территории Московской области в настоящий момент действуют 100 парков культуры и отдыха. При этом еще пять лет назад их было в четыре раза меньше. В этом году открылось восемь новых рекреационных зон: три парка в городском округе Балашиха, по одному в городских округах Химки, Рошаль, Одинцове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске. В рамках реализации проекта «Светлый город» новое уличное освещение появилось на 587 объектах.

Дороги

Источник фото: телеканал «360»

Добраться до парков и садов в Подмосковье можно по качественным дорогам. В этом году регион вошел в состав участников национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для реализации было направлено 30 миллиардов рублей, из которых 600 миллионов — это федеральные деньги.

В этом году в Подмосковье отремонтировали 480 региональных автомобильных дорог общей протяженностью 1,7 тысячи километров. Общий процент дорожной сети в нормативном состоянии составил 68% — это один из самых высоких показателей среди всех регионов.

Власти не забывают и о пешеходах. В этом году стали делать больше тротуаров вдоль муниципальных и региональных дорог, а их ширину увеличили до 1,5 метра. Дополнительная подсветка появилась на 43 пешеходных переходах, установили 78 тысяч катафотов на разделительной полосе. Все это сделает дороги безопаснее.

Здравоохранение

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в больницы и поликлиники Московской области поступили 146 единиц тяжелого медицинского оборудования. Речь идет о аппаратах МРТ, рентгеновской технике, маммографах, КТ, флюорографах и так далее. Всю технику приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как пояснила и. о. министра здравоохранения Екатерина Огнева, сейчас специалисты учатся работать с этой аппаратурой. Вся техника начнет работать после монтажа и наладки.

«Это сделает диагностику многих заболеваний качественной и доступной для жителей Подмосковья», — отметила министр.

В 2019 году в Подмосковье построили 16 новых медицинских объектов. В их числе поликлиники в городских округах Орехово-Зуево и Химки, новый корпус больницы в Дубне, а также фельдшерско-акушерские пункты и кабинеты врачей общей практики. Кроме того, медпомощь стала доступнее и для жителей отдаленных территорий. Для этого закупили восемь новых передвижных диагностических комплексов. Они поступили в больницы Солнечногорска, Воскресенска, Каширы, Талдома, Пушкина, Дмитрова и Серпухова.

Сейчас в регионе действуют 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений. Власти планируют открыть еще несколько центров, чтобы снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей.

Экология

Источник фото: телеканал «360»

К концу этого года в регионе окончательно закроются 28 полигонов ТБО и заработают пять комплексов по переработке отходов. По итогам года полигонов останется 11 — их планируют закрыть до 2030 года.

В конце этого года завершатся основные этапы рекультивации полигона «Кучино». В начале 2020 года там начнут восстанавливать почву для формирования ландшафта. Завершатся основные работы и на свалке «Дубна Левобережная».

В данный момент на месте уже сформировано тело полигона, из которого через девять скважин отводится газ. Завершено устройство защитного экрана и дорог.

Продолжаются работы на полигонах Кашира», «Быково», «Электросталь», а в следующем году к рекультивации подготовят свалки «Аннино» и «Кулаковский» в Рузском и Чеховском городских округах. В перспективе работы начнутся еще на семи свалках, по которым уже разработана проектная документация.

Это не все национальные проекты, по которым идет работа в Московской области. Всего в регионе реализуется 11 дорожных карт. Окончательная работа по ним должна завершится в 2024 году.