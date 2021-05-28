Переменчивую весну в Москве и области сменит теплое лето. При проблемах с давлением придется «притормозить»

Последние дни весны и начало лета в Москве и Подмосковье обещают быть переменчивыми. Сначала нас обильно польют дождями и наградят прохладой, зато потом придет долгожданное июньское тепло. А тем, для кого перепады погоды чувствительны, врачи советуют не забывать о регулярном приеме лекарств.

Лето стремительно приближается. Вопрос погоды волнует не только тех, кому повезет отправиться в отпуск, но и желающих отдохнуть на природе в последние дни мая. Но с шашлыками может и не сложиться — у природы свои планы. И ладно бы они влияли только на пикники, но колебания температуры сильно отражаются на здоровье многих людей.

Нетеплый финал весны

О том, что ждет жителей Москвы и области в первую декаду лета, «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в пятницу метеорологи ожидают грозу на востоке Московской области, столицу она обойдет стороной.

«В выходные дни погоду будет определять малоподвижный атмосферный фронт, которому антициклон не дает двигаться на восток. Погода ожидается довольно дождливой, но в облаках все-таки будут появляться просветы. В субботу может выпасть значительное количество осадков — от 3 до 14 миллиметров», — сказала Татьяна Позднякова.

Но сильных дождей или ливней не будет, успокоила метеоролог. Температура воздуха днем будет в Москве +18…+20 градусов. Ночь же останется еще довольно теплой — где-то +13…+15 градусов. Но уже днем ветер сменится на северо-восточный, он сохранится и в воскресенье. С ним поступит первая порция более прохладного воздуха.

«Поэтому следующая ночь будет уже не такой теплой, как накануне. В Москве будет около +10, а в области +7 градусов. Скорее всего, самыми холодными будут северо-западные районы Подмосковья. Днем в воскресенье в Москве будет облачно, временами дождь, +16...+18 градусов», — уточнила Татьяна Позднякова.

По ее словам, 31 мая ночь будет довольно холодной для конца весны. В Москве средняя температура будет около +8, по области до +5 градусов, возможны понижения температуры до нуля или слабоотрицательных значений. Единственное, что может уберечь Подмосковье от заморозков: если ветер будет довольно плотным, воздух не будет застаиваться и быстро остывать.

«Погоду будет определять антициклон, а мы будем пока находиться в его холодной части. Дневная температура в регионе будет низкой +15…+17 градусов, сохранится северо-восточный ветер. Это на три-четыре градуса ниже климатической нормы. Сохранится северо-восточный ветер», — сказала метеоролог.

Лето принесет тепло

А вот в первый день лета погода будет уже без осадков и температура воздуха станет постепенно повышаться, считает Татьяна Позднякова. Если 1 июня будет еще довольно прохладно, а ночь будет даже холодной, то днем в Москве будет уже +19...+20 градусов.

«2 июня будет уже теплее на пару градусов — и ночью и днем. Будем надеяться, что эта тенденция к повышению температуры сохранится и в дальнейшем. Хотя мы не создаем долгосрочных прогнозов погоды, все модели показывают, что температура воздуха будет выше климатической нормы», — сказала метеоролог.

Она уточнила: есть основания полагать, что до 12 июня включительно погода будет вполне комфортной, без дождей и похолоданий. То есть первая декада обещает, что устойчивость температуры будет порядка +20…+25 градусов.

Погода и здоровье

Врач — анестезиолог-реаниматолог, кардиолог ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Александр Патрикеев рассказал «360», что метеозависимость некоторых людей связана не столько с погодными изменениями, сколько с нежеланием бережно относиться к своему здоровью.

«Если люди не следят за своим здоровьем, за своим давлением, то, в принципе, любое нарушение равновесия, будь то изменения погоды или неожиданные новости, может привести к изменению самочувствия», — пояснил Патрикеев.

Он отметил, что вне зависимости от факторов воздействия показатели своего давления можно узнать, только его измерив. А регулярно принимая назначенные врачом препараты, можно не опасаться каких-либо катаклизмов. Современные лекарства от давления призваны не столько его снизить, сколько не дать ему подняться.

«Поэтому прием препаратов в данной ситуации является профилактическим. Также не нужно забывать, что людям, у которых проблемы с давлением, стоит одеваться по погоде и сбавить физическую активность», — сказал врач.