Сегодняшний брифинг Минобороны РФ в исполнении генерал-майора Игоря Конашенкова показывает видимое развитие событий на Украине и говорит о приближающемся конце активных боевых действий. Россия выполняет обещания и планомерно уничтожает натовскую технику, поступившую в зону боевых действий, заявил «360» политолог, специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Обычно Конашенков докладывает о сбитых БПЛА, уничтоженных «Смерчах» и так далее. Сегодняшний брифинг меня удивил. Речь шла об огромном количестве натовской техники, уничтоженной в районе двух железнодорожных станций недалеко от Харькова. Именно та техника, про которую ежедневно кричат США: что помогают Украине, поставляют новейшее вооружение и обучают личный состав. Вся эта техника была уничтожена «Искандерами» и наверняка, заявленное уничтожение личного состава 58-й мотострелковой пехотной бригады ВСУ — это те, кот обучался работать с этой техникой, они тоже уничтожены.

О чем это говорит? Мы следим, мы заявили, что любая западная помощь в виде вооружений, поступающей на Украину, будет являться нашей целью. Мы обещания исполняем.

Что касается интересных событий вокруг острова Змеиный, который пытались отбить безумные украинцы. Они потеряли несколько летательных аппаратов, боевых самолетов, БПЛА, в общем, понесли тяжелые потери.

Источник фото: wikipedia.org

Чем важен этот остров? Это стратегическое место в Черном море. В мирное время он важен тем, что позволяет иметь большую часть морского шельфа для разработки нефти и газа. Но украинцы этим не пользовались, потому что они не умеют. Коррупционное государство не способно развиваться.

Для нас же важен остров был не столько для будущей добычи нефти и газа в Черном море, а с той точки зрения, что на нем можно разместить системы ПВО. Мы же когда нанесли удар, разнесли там натовское оборудование не просто так. Натовцы тоже понимали важность этого острова. И сегодня была неудачная попытка атаковать, взять обратно этот 0,2 километра острова. Все это закончилось неудачей.

Меня радует то, что говорит Конашенков. Это такие видимые победы и видимое развитие событий. Что будет дальше, мы будем наблюдать. Но я не сомневаюсь, что операция находится в той фазе, когда наступает перелом, когда в ближайшем времени можно ожидать не то чтобы окончания спецоперации, а окончания активных действий. Потому что мы перемалываем украинские войска, лишаем их западной поддержки, бомбим их стратегические склады, вооружение, запасы топлива уничтожаем. И вскоре им нечем будет воевать и нечего кушать.