Переломный момент на «Азовстали». Что значит выход нацистов под белым флагом

Первые украинские боевики с «Азовстали» решили сдаться и вышли с территории завода под белыми флагами, сообщили сегодня в НМ ДНР. «360» разобрался, можно ли это считать переломным моментом, и почему не исключена провокация.

Перелом

О выходе украинских боевиков с белым флагом 7 мая сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский. Он написал, что группа противника вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных мирных жителей, в глубь «Азовстали». Навстречу им в качестве парламентеров вышли российские военные.

«Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», — подчеркнул Ходаковский.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил «360», что это можно назвать переломным моментом.

«Конкретно на „Азовстали“ это переломный момент. Они вышли с белым флагом, и на переговорах, по всей видимости, будет решаться вопрос об условиях капитуляции. Возможно», — предположил Сивков.

Судьба предрешена

Но информации об этом пока очень мало. С какой целью боевики вышли с «Азовстали» и что они хотят, нам пока не сообщали, отметил в беседе с «360» военный аналитик Борис Джерелиевский.

«Может быть, они хотят предложить какие-то другие варианты. Может быть, опять начнут торговаться за мирных жителей, которые находятся на „Азовстали“. Наверное, еще находятся. Мы не знаем, находятся ли они там еще, и сколько их. Могут попытаться выторговать за их жизнь воду, медикаменты, продукты», — сказал Джерелиевский.

Переломный момент наступил уже давно, считает Джерелиевский. Судьба нацистов, находящихся на «Азовстали», уже предрешена.

«Вопрос стоит о том, унесут ли они с собой жизни невинных людей, которые там находятся. Или все-таки у них хватит мужества и достоинства отпустить их, или самим сдаться в плен, прекратить это бессмысленное сопротивление. Переломный момент уже давно наступил, в принципе, все решено. Вопрос стоит только в том, чтобы избежать ненужных жертв», — пояснил он.

Или провокация

Позавчера националисты выдвинули ультиматум, заявив, что больше не будут безвозмездно отпускать людей с «Азовстали», потребовав за каждых 15 человек тонну продовольствия и лекарства. Джерелиевский за людей, эвакуированных с завода, что-то им и давали.

«Это ситуация такая, что на это можно пойти ради спасения человеческих жизней. Я не могу точно это утверждать, но прозвучавшие оттуда сообщения можно было толковать двояко и предположить, что все-таки что-то им передавали в обмен на выпущенных людей. Но я считаю, что это вполне оправданно, потому что если есть возможность спасти человеческие жизни. Тем более, что давали им не оружие, не коридор в обмен на это, а воду, продукты и медикаменты. Ну продлится их агония еще, но это ничего это не изменит», — заявил Джерелиевский.

Но возможно, что выход боевиков с белым флагом — это провокация. Ведь, строго говоря, терять нацистам особенно ничего.

«Если они собираются там погибнуть, то они могут и любую провокацию устроить. В том числе для того, чтобы исключить возможность сдачи в плен кого-то другого», — сказал собеседник «360».

Что ждет боевиков

Если боевики все-таки сдадутся, то попадут в плен и пройдут фильтрацию. Вероятно, среди них не только националисты из «Азова» (запрещен в РФ). Джерелиевский допустил, что среди них могут быть и те, которые не совершали военных преступлений.

«Люди пройдут фильтрацию, там будет определена степень виновности каждого. Те, кто находятся под подозрением, им будет вручено обвинительное заключение, и они будут направлены уже под суд. Остальные пленные будут находиться под действием всех международных конвенций, которые охраняют права пленных. У нас с этим делом строго, они будут обычные пленные. Раненые получат необходимую медицинскую помощь, в том объеме, в каком нужно, в том числе и сложные операции им будут сделаны, в этом я тоже не сомневаюсь», — заключил Джерелиевский.