Перекрыть оружейные артерии для жизни мирных

Утром Минобороны РФ сообщило о том, что ВС РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций в районах пяти железнодорожных станций, через которые ВСУ в Донбассе поставляли вооружение и боеприпасы из США и Европы. Важность ликвидации таких «транспортных артерий» для успеха спецоперации оценил в беседе с «360» военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Далее — его речь.

На сегодняшний день, по-моему, стало очевидно, что если мы не перекроем транспортные артерии Украины, то военная техника, военная помощь будет приходить в Донбасс и серьезно осложнять продвижение российских войск и сил Народной милиции ДНР и ЛНР. Поэтому с военной точки зрения то, что сейчас происходит, абсолютно правильно.

У нас есть военный штаб, который определяет целесообразность нанесения тех или иных ударов по стратегическим объектам гражданской и военной инфраструктуры. Если мы говорим про железную дорогу, то выбиваются, собственно, не электровозы, а разрушаются подстанции, которые обеспечивали эти электровозы электричеством на различных участках движения. Уничтожив такую станцию, мы фактически прекращаем движение по железнодорожному полотну в определенных районах.

Если говорить о наличии тепловозов, то Украина в основном ориентировалась на электродвижение, тепловозов там мало. Если возникнет необходимость, то будут разрушаться уже транспортные узлы, уничтожаться мосты.

Если говорить про мосты через Днепр, видимо, целесообразности [их разрушения] на сегодняшний день нет, они пока не играют серьезной роли в снабжении украинской армии.