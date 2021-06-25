Эксперты развеяли сомнения в переходе на Windows 11. Но для уверенности лучше сохранить файлы

После анонса Windows 11 возникли подозрения в том, что переход на новую операционную систему может повредить файлы. Пока нет точных данных от тестировщиков, но эксперты заверили, что опасность маловероятна.

Компания Microsoft показала новую версию операционной системы Windows 11. Хотя новый дизайн сильно напоминает macOS, изменения пошли на пользу. Больше нет «плиток», как в восьмой версии, окна стали более закругленными и полупрозрачными, а кнопка «Пуск» превратилась в «Запуск».

Источник фото: microsoft.com

С помощью Snap Layouts можно будет одновременно запустить несколько программ на одном экране. Система запомнит их расположение и будет предлагать расставить их в том же порядке. С рабочего запускается Microsoft Teams для звонков или мгновенных сообщений. При этом неважно, какое устройство у другого пользователя.

Также появился свой магазин Microsoft Store с приложениями для Android, которые могут запускаться на ПК с Windows 11. Но главная новинка — система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше.

Владельцы Windows 10 смогут обновиться до новой ОС бесплатно с осени. Всем остальным Windows 11 будет доступна зимой.

Потерь файлов не будет

Некоторые пользователи старых версий Windows не уверены, что обновление не повредит их данные. Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев рассказал «360», что для беспокойства еще нет повода.

«Говорить про то, какие на практике могут быть уязвимости новой версии операционной системы, пока рано. Здесь нужна какая-то определенная информация хотя бы от тестировщиков. Но если посмотреть на практику обновления предыдущих версий, на файловую систему пользователей она прямого влияния не оказывала», — сказал Урван Парфентьев.

Он отметил, что подавляющее большинство файлов и приложений открывается не в операционной системе, а в соответствующих приложениях. И если приложение совместимо с новой версией операционной системы, то потери файлов при замене ОС в штатном порядке маловероятны.

«Это не времена 20-летней давности, когда люди вынуждены были форматировать диск, снося старую систему, и ставить новую. Сейчас все это происходит в онлайн-режиме: система плавно удаляется, ставится новая, создается резервное копирование. Если у вас что-то пошло не так, вам возвращается старая система», — пояснил Парфентьев.

Важное сохраните отдельно

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «360» также выразил уверенность в том, что данные пользователей не уничтожатся. Эксперт пояснил, что труднее всего при долгом использовании какой-то операционной системы или приложения, как правило, дается сам переход к новому.

«Особенные меры безопасности при переходе предпринимать не нужно. Но если у вас есть какие-то важные документы, сохраните их на каком-то внешнем устройстве. Даже не из-за перехода на новый Windows, а просто для того, чтобы не схватить какой-то вирус, который повредит все файлы», — посоветовал Денис Кусков.

Эксперт отметил, что ему самому с трудом дается переход на новинки. Но известно, что компания Microsoft выделяет достаточно средств, чтоб улучшать свои сервисы.

Nvidia отказалась от Windows 7 и 8

Microsoft перестала поддерживать Windows 7 в январе прошлого года. А вот американский разработчик графических процессоров Nvidia недавно предупредил, что с октября 2021 года прекратит поддерживать Windows версий 7, 8 и 8.1. В Nvidia пояснили, что большинство клиентов уже давно перешли на последнюю версию Windows — «семерка» установлена на компьютерах лишь у 2% геймеров.

Последние совместимые со старыми версиями драйверы выйдут 31 августа. После обновления драйверов Game Ready новые функции и исправления ошибок будут доступны лишь для систем, использующих в качестве операционной системы Windows 10.