Переговоры Путина и Эрдогана завершились. Главное

В частности, речь шла о нормализации обстановки на северо-востоке республики, противодействии международным террористическим группировкам и политическом урегулировании.

Кроме того, главы государств «обменялись мнениями» по поводу заявлений США и Турции по сирийскому вопросу.

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По итогам переговоров лидеры двух стран подписали меморандум и провели совместную пресс-конференцию. Меморандум зачитали министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу.

В ходе переговоров страны договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, слова которого привело РИА «Новости», российские и турецкие войска будут совместно патрулировать эту зону.

Министр добавил, что с 23 октября за пределами турецкой операции в Сирии будет находиться российская военная полиция и сирийские военнослужащие.

Путин, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что Сирия «должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия».

Также российский президент призвал международное сообщество содействовать возвращению сирийских беженцев из Турции на север арабской республики, как этого ранее добивалась Анкара.

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Кроме того, президент России выступил за переговоры курдов с сирийским правительством.

9 октября Турция начала наземную военную операцию на севере Сирии, направленную против курдов, контролирующих регион. 17 октября в ходе переговоров с США турецкие власти согласились прекратить огонь на пять суток, чтобы курдские отряды покинули приграничные районы. В них Анкара создает свою зону безопасности.