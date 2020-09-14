Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Сочи. Главные заявления

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Сочи. Лидеры стран обсудили ситуацию в Белоруссии. Российский лидер также пообещал, что соседняя страна станет первым получателем вакцины от коронавируса из РФ. Что еще обсуждали президенты — в материале «360».

Президент Белоруссии прилетел в Сочи на переговоры с российским коллегой утром 14 сентября. Во время встречи Путин отметил, что белорусы должны сами разобраться в сложившейся в стране ситуации. При этом никаких подсказок извне поступать не должно. Кроме того, российский лидер назвал логичным и своевременным предложение начать работу по вопросу Конституции республики.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия и дальше будет придерживаться всех договоренностей, достигнутых с Белоруссией. В их числе соглашения по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству.

Еще президент России сообщил о предоставлении Минску кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Этим вопросом сейчас занимаются министерства финансов. По словам Путина, у него есть определенные идеи для решения экономических проблем Белоруссии.

Совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ [Михаил] Мишустин. Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. И в финансовой сфере договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов Владимир Путин.

Также на переговорах президент России затронул тему коронавируса. Он заявил, что Белоруссия станет первой страной, которой предоставят российскую вакцину от COVID-19. Более того, республика уже присоединилась к последней стадии испытаний препарата.

«Я думаю, что это позволит нам не только наладить соответствующее производство, но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью», — пояснил Путин.

Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия не только вместе поборются с коронавирусом, но и преодолеют экономические проблемы. Глава Минска, в свою очередь, поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить… Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он поблагодарил коллегу за демонстрацию того, что белорусские границы являются рубежом Союзного государства. Лукашенко пообещал подробнее рассказать Путину о том, что на самом деле происходит в республике. Все события в стране он назвал серьезным уроком, который Минску и Москве удалось выдержать. Глава республики подчеркнул, что Белоруссии необходимо держаться ближе к России.

Экономика лежит в основе всего. Поверьте, мы всегда придерживались этой линии [сотрудничества]. А последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике Александр Лукашенко.

При этом он добавил, что Москве и Минску необходимо продолжать подготовку своих военных для противостояния агрессии в случае необходимости.

В начале августа Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии. После оглашения результатов в стране начались массовые протесты. Несогласные с поражением кандидата от оппозиции Светланы Тихановской начали требовать отставки Лукашенко.