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    15 октября 2020, 14:44

    Зеленые фургоны хотят отправить на охоту за нарушителями самоизоляции. Но для этого придется открыть им наши лица

    Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) собирается переделать передвижные камеры, чтобы они распознавали 50 новых нарушений. В том числе несоблюдение самоизоляции в случае введения карантина. Дептранс заявил, что все это делается во благо населения, но IT-эксперты предупреждают: в теории система может нарушить наши права.
    Зеленые фургоны хотят отправить на охоту за нарушителями самоизоляции. Но для этого придется открыть им наши лица

    Столичный ЦОДД опубликовал тендер на 98 миллионов рублей — на эти деньги компания-победитель должна будет модернизировать передвижные камеры на зеленых фургонах, чтобы они научились определять полсотни новых нарушений.

    Смазанная личность

    В списке есть логичные и понятные пункты, например, фиксация наезда на сплошную и проезда на красный цвет. Наряду с ними передвижные камеры должны будут распознавать нарушителей режима самоизоляции — тех, кто заразился коронавирусом, имел контакт с заболевшими и кого обязали сидеть дома до того, как у них подтвердят отсутствие заболевания.

    В департаменте транспорта Москвы решение ЦОДД объяснили — камеры зеленых фургонов могли фиксировать нарушителей и раньше, но рейды проводили люди, а теперь штрафы можно будет выписывать автоматически «тем, кто представляет угрозу инфицирования для других». Штрафы за нарушение самоизоляции по статье, которую ввели в КоАП в апреле 2020 года, достигают 300 тысяч для физических лиц.

    «Мы понимаем, что любая система может быть несовершенной, поэтому после запуска нового функционала в каждом ошибочном случае будем всегда отдельно рассматривать штраф и отменять его», — добавили в дептрансе.

    При этом IT-эксперт Игорь Ашманов настроен не так оптимистично. Он подтвердил, что сегодня система распознавания лиц работает устойчиво, но в том, что камера будет адекватно считывать лицо водителя, находящегося за стеклом автомобиля, есть серьезные сомнения. Согласен с этим и генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер.

    На сегодняшний день скорость передачи данных не позволяет сделать такую фотографию, чтобы можно было распознавать лица водителей. Ошибочных штрафов намного больше, чем в случае с «Социальным мониторингом». Потому что это не в домашних условиях нужно поместить себя в рамку и сфотографировать, а это люди в движении

    Артем Геллергенеральный директор студии lab.AG.

    Эксперт добавил, что, скорее всего, пока такая система работать не будет, потому что пока у нас нет технологий, чтобы нивелировать подобные дефекты. В департаменте транспорта столицы добавили, что пока тоже не знают, будут ли использовать систему. Однако, по мнению чиновников, «нужно быть готовыми к любому сценарию».

    Не обезличенные данные

    При этом главная проблема, по мнению IT-эксперта Игоря Ашманова, заключается далеко не в ошибочных штрафах, которые наверняка посыплются на автовладельцев, если система заработает.

    Вопрос в другом — эти люди как-то обходят вопрос того, откуда они знают, кому какое лицо принадлежит. <…> Судя по всему, ЦОДД собирается атрибутировать лица, то есть присваивать им полный набор персональных данных. А откуда у них такая возможность?

    Игорь АшмановIT-эксперт.

    По словам технических экспертов, сегодня биометрические данные, которые собирают не правоохранительные органы, должны быть анонимными — их идентифицируют номерами или наборами символов без привязки к личности.

    «Если они говорят, что это обезличенные данные, то это вранье — таких данных больше не бывает. Даже если их формально где-то обезличивают, например, отделяют фамилию, имя и отчество от лица, то всегда есть возможность свести их обратно и восстановить», — уверен Ашманов.

    По словам эксперта, сам факт того, что существует база, в которой есть полные профили людей — их фамилии, имена, отчества, адреса, фотографии и прочее, — является грубейшим нарушением закона о персональных данных.

    «Чтобы распознать нарушение заезда на сплошную или проезда на красный свет, нужно обучать искусственный интеллект другим технологиям распознавания. Но важно, что они умеют привязывать это нарушение к номеру машины и лицу человека. А это уже грубое нарушение прав и существующих законов», — заявил Ашманов.

    Геллер добавил, что подобная система имеет право на существование в базах силовых структур, например, когда человека объявляют в розыск. И такие камеры с распознаванием лиц действуют в метро — как раз чтобы отслеживать преступников. Но к пандемии коронавируса, уверен Геллер, такие технологии отношения не имеют.