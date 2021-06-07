Байден передумал видеться с Зеленским до встречи с Путиным. Придется говорить по телефону

Администрация Джо Байдена передумала организовывать встречу с Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом. Эксперты уверены, что у главы США попросту нет времени на визиты украинского коллеги, да и вопрос Украины для американцев сейчас не особо важен. Поэтому Штаты решили миновать встречу с Зеленским и обсудить более глобальные вопросы с российским лидером.

В Белом доме изначально рассматривали возможность встречи глав США и Украины незадолго до переговоров с Владимиром Путиным в Женеве. Однако позже Штаты отказались от этой идеи, посчитав, что Украина не стала бороться с коррупцией. К такому выводу американская сторона пришла после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Об этом написали на сайте Axios.

Правда, сам Зеленский заявил изданию, что готов встретиться с американским коллегой перед российско-американским саммитом в Женеве. Так, президент Украины надеялся обсудить «Северный поток — 2». Контакт с американским коллегой «в той или иной форме» возможен, подчеркнули в Киеве. В администрации Зеленского говорят, что телефонный разговор все же состоится.

Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки. Тогда Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом. Инициатором грядущей встречи, которая состоится 16 июня, был Байден. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств обсудят отношения двух стран, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Это были активные попытки украинской стороны

США не слишком активно пытались организовать встречу с главой Украины. Скорее, украинская сторона слишком рьяно хотела организовать это мероприятие и обсудить определенные темы. Об этом в разговоре с «360» заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Изменение руководства „Нафтогаза“, еще что-то. Это обсуждения, которые могут идти, что можно вбросить в информационное пространство. Но по факту. Почему президент США должен выполнять хотелки бывшего президента Украины Кравчука. Кто такой Кравчук, чтобы его слушал Байден? Кравчук говорит, что он должен встретиться с Зеленским. Почему? У президента США свой график, своя программа, ему есть чем заниматься. Украина далеко не на первом месте стоит», — пояснил собеседник.

С этим согласился и доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин. Он рассказал «360», что у Байдена слишком плотный график, чтобы уделять сейчас отдельное внимание Украине.

Это было пожелание украинской стороны — выдать какие-то установки Байдену, если будут обсуждаться вопросы Украины и «Северного потока — 2». А они будут обсуждаться, я в этом уверен. Чтобы Байден не забыл об интересах Украины. <…> Куда здесь воткнуть Зеленского? Тем более что Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, ни в G7. И на повестке дня нигде Украины нет Николай Топорнин.

Путин и Байден наверняка обсудят экологию и мировую экономику, возможно, взаимоотношения глобальных игроков на политической арене, предположил Солонников. По его мнению, возможно, речь зайдет и об Украине.

«Но отдельно посвящать время лидеров двух ядерных сверхдержав обсуждению ДНР и ЛНР никто не будет. <…> Думаю, Байден выступит с дежурными высказываниями по поводу того, что США обеспокоены ситуацией на востоке Украины, в Крыму. <…> Это все официально прозвучит, но никаких серьезных заявлений не будет», — подчеркнул собеседник.