Передел в преступном мире. Два вора в законе стали бороться за титул главного

Борьба за титул главного вора в законе обострилась, написали СМИ. За титул борются находящийся в тюрьме Шакро Молодой и Мераб Сухумский. До этого лидером криминального мира выбрали Олега Шишканова, который сейчас находится в СИЗО.

Воры в законе 68-летний Захарий Калашов (Шакро Молодой) и 59-летний Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) вновь начали бороться за титул главного вора в законе, сообщило ИА «Прайм Крайм». До 2016 главным российским вором в законе считался Шакро Молодой.

В 2018 году его приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Калашов оказался виновным в двух случаях вымогательства. Его соперник находится на свободе.

Борьба двух криминальных авторитетов обострилась из-за того, что несколько сторонников Джангвеладзе перешли к Калашову. Среди них были Мераб Чеишвили (Жоржикич), Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский), Амиран Сопрамадзе (Сопотия), пишут СМИ. К Шакро перешли также Перадзе, Корсагия и Миндия Горадзе. Последний начал наращивать свое влияние в Батуми. Это разозлило Мераба, написало ИА «Прайм Крайм».

Пока что под влиянием Шакро Молодого, утверждают СМИ, находятся люди на значительной территории России, на зонах и в тюрьмах. Сам он находится в колонии Усть-Лабинска, а его распорядителем остается 57-летний Бадри Когуашвили.

Прошлый король

В 2018 году в Москве встретились представители влиятельных воровских кланов в России, написала «Газета.ru». В ресторане в Лужниках они выбрали своего лидера, после того, как Шакро оказался в тюрьме. Новым лидером назначили Олега Шишканова (Шишкана). Он должен был отвечать за «всемирный общак» и распределять средства.

Спустя год Шишканова начали подозревать в причастности к убийству депутата Заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, ее мужа, младшего сына и сестры. Его задержали в собственном доме в деревне Поповка Раменского района.

По данным «Прайм Крайм», на одном из собраний воры в законе поддержали решение о моратории на «коронации» до 2026 года, когда Шакро выйдет из тюрьмы.

Церемония коронации

Точные подробности коронации вора в законе известны немногим людям. Однако у этого процесса есть свои порядки, и они известны. Желающий получить этот статус должен отвечать большому количеству требований. Он должен заниматься таким видом преступной деятельности, которая требует специфичных умений, например, быть домушником или «медвежатником».

Он обязательно должен иметь две и более судимостей и не контактировать с представителями власти. У будущего «законника» не должно быть карточных долгов, он также не должен быть нетрадиционной сексуальной ориентации.

Если кандидат подходит по требованиям, то начинают рассылать записки по тюрьмам.

Если кто-то из преступников выступит против, то он должен представить доказательства того, что кандидат нарушил законы преступного мира. Если же возражений нет, то назначают собрание, на котором должны быть два других вора в законе.