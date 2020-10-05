Передавайте привет США. Ситуация с Навальным глазами политиков из Германии

Ситуация с отравлением Навального могла быть выгодна лоббистам из США, которые хотят продать Германии американский сжиженный газ. Так считает член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн. Депутат бундестага рассказал «360», почему появились негативные высказывания по отношению к Вашингтону.

Линдеманн назвал ситуацию с Навальным драмой в трех действиях: предположительно, отравленного россиянина транспортируют в Берлин, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии, после этого Берлин отказывает Москве в сотрудничестве по расследованию произошедшего, в итоге обвиняют Россию и выдвигают требование приостановить строительство «Северного потока — 2».

«Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Все это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30 процентов дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий», — написал член Палаты депутатов Берлина в Facebook.

По словам Линдеманна, Навальный — «совершенно незначительный человек в России и для России». Его обучение финансировали близкие к Бараку Обаме и Биллу Клинтону некоммерческие организации (НКО), утверждает немец. Потом, по его словам, Навальный был сторонником российских правых экстремистов и уже после этого нашел себя как блогер, правда, связанный с НКО миллиардера Джорджа Сороса.

«Вывод: если бы Навальный был реально отравлен, то только США, пробивающие газ, имели бы правдоподобный мотив», — заявил член Палаты депутатов Берлина.

При этом ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт утверждал в разговоре с «360», что даже Германия, которой едва не больше всех выгодно строительство «Северного потока — 2», не решается открыто сказать: «Не вмешивайтесь в наши дела!» Теперь же, по словам собеседника, «лед тронулся».

«Я член оппозиционной фракции. Мое высказывание — мнение моей партии, моей фракции, но не всей Германии или ее правительства. То, что говорит Линдеманн… он депутат Палаты депутатов Берлина, поэтому нельзя сказать, что немцы хотят поругаться с американцами. Он тоже представляет собой альтернативу правящей партии. Так что высказывания закономерны. В риторике правящих партий же, к сожалению, поменялось не много», — заявил Гердт.

Конечно, во всех наших политических ходах надо учитывать огромную зависимость немецкой экономики от США. Шашкой махать здесь не поможет. Но надо садиться за стол и договариваться, отстаивать то, что важно. В этот процесс, думаю, мы потихонечку входим, слова Богу Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента переправили в клинику Берлина. Там в организме Навального якобы нашли следы вещества из группы «Новичок».