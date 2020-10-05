Передавайте привет США. Ситуация с Навальным глазами политиков из Германии
Линдеманн назвал ситуацию с Навальным драмой в трех действиях: предположительно, отравленного россиянина транспортируют в Берлин, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии, после этого Берлин отказывает Москве в сотрудничестве по расследованию произошедшего, в итоге обвиняют Россию и выдвигают требование приостановить строительство «Северного потока — 2».
«Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Все это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30 процентов дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий», — написал член Палаты депутатов Берлина в Facebook.
По словам Линдеманна, Навальный — «совершенно незначительный человек в России и для России». Его обучение финансировали близкие к Бараку Обаме и Биллу Клинтону некоммерческие организации (НКО), утверждает немец. Потом, по его словам, Навальный был сторонником российских правых экстремистов и уже после этого нашел себя как блогер, правда, связанный с НКО миллиардера Джорджа Сороса.
«Вывод: если бы Навальный был реально отравлен, то только США, пробивающие газ, имели бы правдоподобный мотив», — заявил член Палаты депутатов Берлина.
При этом ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт утверждал в разговоре с «360», что даже Германия, которой едва не больше всех выгодно строительство «Северного потока — 2», не решается открыто сказать: «Не вмешивайтесь в наши дела!» Теперь же, по словам собеседника, «лед тронулся».
«Я член оппозиционной фракции. Мое высказывание — мнение моей партии, моей фракции, но не всей Германии или ее правительства. То, что говорит Линдеманн… он депутат Палаты депутатов Берлина, поэтому нельзя сказать, что немцы хотят поругаться с американцами. Он тоже представляет собой альтернативу правящей партии. Так что высказывания закономерны. В риторике правящих партий же, к сожалению, поменялось не много», — заявил Гердт.
Конечно, во всех наших политических ходах надо учитывать огромную зависимость немецкой экономики от США. Шашкой махать здесь не поможет. Но надо садиться за стол и договариваться, отстаивать то, что важно. В этот процесс, думаю, мы потихонечку входим, слова БогуВальдемар Гердтдепутат бундестага.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента переправили в клинику Берлина. Там в организме Навального якобы нашли следы вещества из группы «Новичок».