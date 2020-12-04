Переболевшие. Три откровенные истории о жизни после COVID-19

Пандемия изменила каждого из нас. Человечеству впервые включили счетчик — и мы с ужасом смотрим на количество умерших от инфекции. Однако есть люди, которые выживают даже после сложного течения заболевания. Как это — заново учиться ходить после ИВЛ? Что делать со свадьбой, если болезнь настигла накануне? Что происходит спустя полгода после выписки? Подробнее про их истории — в материале «360».

Елена. Заново училась ходить после ИВЛ

Оказалось, что найти героя, который готов рассказать о том, как он перенес болезнь, непросто. Один за другим люди отказывались говорить на эту тему. «Я хочу забыть об этом», «Мне плохо, я не хочу вспоминать». После долгих поисков помочь согласилась Елена — она восстанавливалась в отделении реабилитации для пациентов с COVID-19. Собеседница рассказала «360» о первых днях в стационаре.

Ну, я уже умирала практически. Меня привезли в реанимацию, я была уже черная, мне нечем было дышать. Меня спасли, вытащили с того света Елена.

Каждый день она присылала видео, как ходила на ингаляции, ЛФК и прогревания, как тяжело поднималась по ступеням. Однажды отправила снимки своей палаты: вся комната была в воздушных шариках. Оказалось, их присылали не родные — каждый день пациентка надувала шары, чтобы разработать легкие.

«Я училась полностью заново жить, ходить. Я была в тяжелом состоянии очень, в реанимации. Не ходила долго», — рассказала Елена.

Источник фото: телеканал «360»

В больнице она провела 41 день. Все началось с небольшой температуры и легкого покашливания. Героиня неделю провела дома, принимая таблетки от температуры, но с каждым днем ей было хуже — становилось труднее дышать.

«Пока не знаю, победила ли я вирус. Победила, не победила — я буду стараться жить по-новому», — подчеркнула она.

Адриана. Коронавирус накануне свадьбы

Основательница одной из столичных тату-студий Мария Виво решила сделать с десяток бесплатных татуировок тем, кто поделится с ней своей историей выздоровления после новой коронавирусной инфекции. Одной из первых на ее призыв откликнулась Адриана. Девушка умудрилась заболеть за несколько недель до свадьбы.

«Я пришла домой после работы, поняла, что я не могу есть. Что я не чувствую совершенно ни вкуса еды, ни запаха еды. Вообще ничего. Когда пришел к нам врач домой, он послушал изначально и меня, и Даню. Даню послушал и сказал, все хорошо, а меня послушал и сказал — хреноватенько», — рассказала Адриана.

Пока мастер делал ей татуировку в форме пилюли с надписью: «COVID-19», Адриана поделилась тем, что ей пришлось пережить. Гости приглашены, платье готово, но будет ли свадьба — неясно. Когда состояние стало улучшаться, она снова почувствовала запахи.

«Первое, что я почувствовала, — запах освежителя для дома. „Морской бриз“ или что-то вроде того. Я кричала на всю квартиру: „Ура, я снова чувствую запахи!“» — отметила девушка.

Пара решила не отменять банкет. И буквально за несколько дней до свадьбы ей и будущему мужу пришли отрицательные анализы на коронавирус.

«Я думала, что это знак на проверку. Мы же первый карантин — сколько он там был? — вместе провели. И Даня мне сделал предложение на этом карантине. И после этого, перед свадьбой, мы уже на втором карантине. Готовимся к самой свадьбе! Я поняла, что с этим человеком я пройду любые трудности», — подчеркнула она.

Янина. Сбежавшая актриса, которая никуда не сбегала

Янина выписалась из больницы уже больше шести месяцев назад — она заболела 1 апреля. Однако оказалось, что для нового вируса этот срок ничего не значит.

Источник фото: телеканал «360»

Янина рассказала, что коронавирус с самого начала дался ей тяжело. Когда актрису забрали в больницу, из-за нелепой ошибки на нее обрушилась атака хейтеров. Сотрудники полиции, которые решили проверить, как актриса соблюдает карантин, приехали не по тому адресу. И, естественно, никого там не обнаружили.

Я просыпаюсь — у меня 180 пропущенных звонков, весь интернет пестрит: „Больная коронавирусом актриса ходит по улицам, заражает людей“. И там просто был кошмар. Меня хотели линчевать, четвертовать. Мне писали: „Умри, тварь!“ Янина.

Пока хейтеры призывали ее убить, Янине становилось все хуже. О своем лечении она рассказывала в блоге — это единственное, что спасало. Из-за болезни актриса три месяца не видела своего маленького сына. Но даже после долгожданной встречи с ребенком, наладилось далеко не все.

«Я даже антидепрессанты пью, у меня не получается совсем выкарабкаться. Я со многими людьми общаюсь, которые переболели ковидом. Говорят, что у них есть вот это подавленное состояние», — рассказала она.

Как жить после коронавируса?

Что делать же тем, к кому на смену коронавирусу пришла депрессия? Ответ на этот вопрос постаралась дать мы психолог Екатерина Трофимова, которая уже полгода работает с теми, кто перенес COVID-19.

«Я точно знаю, что выход есть. Есть своя динамика и у болезни, и у тех процессов, которые сопровождают ее выход. Первое, что мы делаем с пациентами такого типа, — это составление расписания. Распорядка дня. В котором обязательно они учитывают и необходимость сделать зарядку, подвигаться, даже если не хочется», — отметила она.

Психолог посоветовала выписывать на листок все свои ощущения, которые связаны с подавленным состоянием.

«Никогда нормальный человек быстро не выздоравливает. Запаситесь терпением», — подчеркнула она.