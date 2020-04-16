Некоторые страны ЕС начали ослаблять меры изоляции, принятые из-за пандемии коронавируса. В Италии, Испании и Австрии разрешили частичное возвращение на работу. Исландия и Швейцария планируют открыть школы. Подробнее о том, как страны будут выходить из режима карантина, — в материале «360».

Испания

Некоторые фабрики и строительные компании возобновили свою работу в стране. Правительство решило ослабить меры после того, как ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом стал падать.

Однако большинство магазинов и служб остались закрытыми, пишет The Guardian. Офисные работники по-прежнему должны работать дома, если могут. Министр здравоохранения сказал, что все меры по ослаблению карантина будут приниматься с предельной осторожностью и всегда с опорой на научные данные.

Первый случай заражения был подтвержден 31 января, но ограничительные меры в стране ввели лишь 15 марта. За это время в Испании обнаружили 182 816 случаев инфицирования. Из них 19 310 имели летальный исход, а 74 797 закончились выздоровлением пациентов.

Италия

Книжные магазины, прачечные, магазины детской одежды и канцелярских товаров открыли в нескольких регионах Италии на пробной основе. Власти пошли на такой шаг после того, как количество критически больных пациентов сокращалось на протяжении 11 дней подряд. К тому же недавно было зафиксировано самое низкое число новых инфицированных с 13 марта.

Помимо этого, на работу разрешили вернуться работникам лесной промышленности, также фабрикам, производящим компьютеры и IT-оборудование.

Сейчас в Италии 168 941 зараженный. От коронавирусной инфекции смогли вылечиться 40 164 пациента, а 22 170 умерли. Первых зараженных в стране нашли 31 января. Карантин по всей стране объявили 10 марта.

Австрия

Власти разрешили новь открыть общественные парки, небольшие магазины и магазины товаров для дома и сада. Если эпидемия останется под контролем, то все магазины откроются 2 мая, а рестораны — в середине мая.

Клиенты должны носить маски и соблюдать строгие правила дистанцирования: на каждые 20 квадратных метров должен приходиться только один человек.

Канцлер поблагодарил граждан за их дисциплину, но отметил, что кризис еще далек от завершения.

Всего в стране было зарегистрировано 410 смертей и 14 370 случаев заражения коронавирусом. Почти девять тысяч человек вылечились от COVID-19. Первый случай заражения зафиксировали в конце февраля. К 10 марта в стране ввели ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, а 16 марта все учебные заведения перевели на дистанционную работу.

Дания

Дания была одной из первых стран ЕС, ушедшей в режим изоляции. На этой неделе здесь вновь открылись детские сады и начальные школы. Это позволило многим родителям вернуться на работу.

Рестораны и кафе пока остаются закрытыми. Собрания более 10 человек запрещены как минимум до 10 мая, в то время как более крупные собрания могут быть разрешены с августа.

Первый случай заражения в стране подтвердили 27 февраля. После чего 11 марта были введены карантинные меры. На данный момент в Дании обнаружено 6 879 случаев инфицирования с 309 летальными исходами. Вылечились 2748 человек.

Швейцария

Как передает Тhе Jаkаrtа Роst, ослабление карантинных мер для борьбы с COVID-19 начнется 27 апреля.

Первыми возобновить работу смогут врачи, парикмахерские, массажные и косметические салоны. После этого с 11 мая откроются начальные школы, магазины и рынки. Третий этап включит в себя открытие средней школы, профессионально-технических училищ и университетов. Он начнется 8 июня.

Если распространение эпидемии не ухудшится, то, возможно, в конце мая смягчат запрет на собрания более пяти человек.

Общее количество случаев инфицирования в стране 26 480. Летальным исходом закончились 1274, а выздоровлением — 15 400. Карантинные меры правительство ввело 13 марта. Первый случай заболевания обнаружили 25 февраля.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что магазины площадью до 800 квадратных метров могут вновь открыться, когда у них появятся «планы по соблюдению гигиены». Правительство также рекомендует гражданам носить защитные маски при совершении покупок и в общественном транспорте.

Правила физического дистанцирования остаются в силе минимум до 3 мая. При этом будет разрешено постепенное открытие школ по всей стране с 4 мая. Приоритет будет отдан ученикам, готовящимся сдавать экзамены.

Между тем до 31 августа будет сохранен запрет на проведение крупных публичных мероприятий, сообщает Al Jazeera.

В Германии зафиксировали всего 135 549 случаев заражения. Погибли от COVID-19 3850 человек, а вылечилось — 66 269. Карантин в стране объявили три с половиной недели назад. При этом есть опасения, что пик эпидемии только впереди. Первый случай инфицирования был обнаружен в конце января.

Исландия

C 4 мая будут разрешены собрания до 50 человек. На данный момент разрешено собираться группой до 20. Дошкольные учреждения, начальные школы, колледжи и университеты возобновят свою работу. При этом все школы должны ограничивать группы учеников в соответствии с лимитом в 50 человек. Об этом пишет Iceland Review.

Стоматологии, массажные салоны и салоны красоты также могут открыться 4 мая. Однако между клиентами должна будет соблюдаться дистанция в два метра. Бассейны, спортивные залы, бары и игровые автоматы останутся закрыты.

Первый случай коронавируса в Исландии обнаружили 28 февраля. Чрезвычайную ситуацию в стране объявили 6 марта. Закрытие колледжей и университетов, ограничение собраний до 10 человек и соблюдение социального дистанцирования ввели 16 марта. Спортивные залы, бассейны, бары и клубы закрыли 24 марта, ужесточив запрет на проведение собраний до 20 человек.

Пик эпидемии пришелся на конец марта. Всего в стране подтверждено 1727 случаев заражения. Из них только восемь закончились летальным исходом, 1077 человек выздоровели.