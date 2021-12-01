Перчаткой по лицу за честь России и Путина. Панарина впервые наказали за патриотизм

Российский хоккеист Артемий Панарин швырнул перчатку в лицо канадцу Брэду Маршану в ответ на оскорбления в адрес РФ. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил поддержать спортсмена флешмобом #fromRussiawithGlove, который набирает популярность. Панарин и раньше отличался своеобразным поведением и в одобрении со стороны нуждается вряд ли.

Конфликт между российским хоккеистом, который играет за «Нью-Йорк Рейнджерс», и Маршана из «Бостон Брюинз», произошел на 60-й минуте матча. Оба спортсмена находились на скамейках команд. В канадца внезапно полетела крага. После игры Панарина оштрафовали на пять тысяч долларов, присудив максимальное наказание за неспортивное поведение.

Россиянин заявлял, что зачинщиком стычки не был. Свое поведением он объяснил обычным желанием вступиться за страну.

«В НХЛ многие порой произносят скверные слова, но какими людьми мы хотим казаться? Мы должны быть примером, <...> потому что многие следят за нашими выступлениями», — цитировал хоккеиста в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Брэд Маршан тоже не остался в стороне и пояснил, после чего получил перчаткой по лицу от соперника.

«Я сказал, что в России никто его не любит. И если такие слова заставляют игроков так вести себя, то это самая мягкотелая лига в мире», — привел высказывание канадца еще один журналист — Флуто Шинзава.

Маршан заметил, что «со скамейки можно было услышать куда более жесткие слова». Слезы российского хоккеиста, добавил игрок «Бостона», останутся на его совести. Источники рассказали New York Post, что канадец в своем выпаде упомянул также имя президента РФ Владимира Путина.

Флешмоб для Панарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в поддержку Панарина запустил флешмоб #fromRussiawithGlove.

«Если провокатор, канадский хоккеист из Бостона, начал говорить всякие гадости, Панарин среагировал и был прав», — сказал он «360».

Инициативу Губерниева быстро подхватили. Пользователи публикуют в социальных сетях мотивационные посты с придуманным им хештэгом.

Судя по всему, поступок Панарина многим показался правильным и достойным настоящего мужчины.

«Трус не играет в хоккей, а я вам больше скажу: в хоккей играют настоящие мужики и реальные патриоты свой страны!» — писали в Twitter.

Месяц без интернета

Сам Артемий Панарин признался РИА «Новости», что месяц не пользуется интернетом и не читает новости. Хоккеист решил разгрузиться и купил для этого кнопочный раскладной телефон Nokia.

«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал все подряд», — заявил он.

Панарин подчеркнул, что отказ от интернета дал возможность видеть города, в которые он приезжает играть, читать книги и наслаждаться живым общением. Хоккеист даже не прибегает к помощи навигатора и лишь в крайнем случае просит друзей выручить его — если заблудился.

Кстати, раскладушку Панарин уже демонстрировал: в 2018 году он записал шуточное видео о возможном ужесточении санкций против РФ. В ролике хоккеист, игравший тогда за «Коламбус», показался за рулем трактора именно с таким телефоном и рассказывал о прелестях деревенской жизни.

«Живем как жили, чего. Курица есть, корова есть, трактор имею. Курица яйца несет, корова дает молоко, мясо есть если что. Так что проживаем нормально, свое производство имеем, все нормально», — сказал Панарин, проводивший отпуск в родном селе.

О корнях хоккеист не забывает до сих пор. В 2021 году один из его друзей показал очередной отдых российского спортсмена: в компании, под песни Михаила Круга, с пирожками на столе и алкоголем. Время Панарин проводил, как обычно, в Челябинской области. Летом он приезжает на родину регулярно.