Перчатки вредны? В каких случаях лучше положиться на антисептик

Главный инфекционист Минздрава заявил, что антисептики лучше защищают от коронавируса, чем перчатки. А все потому, что люди неправильно носят средство защиты: не так снимают, кладут в карманы, используют многократно. Другие медики согласны с этим мнением: дезинфекция рук эффективнее в борьбе с болезнью.

Многие россияне неправильно носят перчатки, заявил «Интерфаксу» главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Большинство людей снимает их неправильно, дотрагиваясь до загрязненной стороны. Многие кладут в карманы и используют повторно. Все это создает дополнительные риски инфицирования.

«Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры — это было бы идеально. Но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые — очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», — сказал Чуланов.

Из-за этого перчатки теряют эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Вероятность подцепить болезнь контактным способом, потрогав зараженную поверхность и потерев грязной рукой нос или глаз, — всего 10%. Поэтому надежнее пользоваться антисептиками — обрабатывать руки при входе в транспорт и на выходе. А вот маски, подчеркнул Чуланов, в общественных местах носить необходимо.

Надежда на санитайзеры

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов согласен с мнением Чуланова. Одно дело — мыть руки, а другое — мыть и перчатки, и руки. Только ведь перчатки очень непросто снять, не касаясь их грязной стороны руками.

«А многие их потом в карман засовывают, хотя их надо тут же дезинфицировать. А где это делать? Мыть в туалете и потом класть в карман? Другое дело — продавцы. Они постоянно общаются с людьми, перчатки помогают им защититься. А обычным людям зачем они? Проще руки помыть с мылом» — пояснил «360» Нетесов.

Оптимально было бы ставить контейнеры с одноразовыми полиэтиленовыми перчатками на входе в магазины, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Стоят они копейки и торговые точки не разорят. Покупатели будут трогать товары защищенными руками, а на выходе будут выкидывать перчатки.

«Вот так это было бы удобно. А носить перчатки в кармане неудобно и неправильно. Я в этом отношении с Чулановым согласен. В метро есть санитайзеры, с собой можно носить антисептик. Мне кажется, там это избыточная мера. И если метро хочет, чтобы люди носили перчатки, пусть ставят контейнеры с одноразовыми, чтобы люди могли во время поездки их надевать», — добавил Альтштейн. Антисептики, может, и не надежнее перчаток, но точно гораздо удобнее.

Необходимо и дополнительно

Все зависит от того, как использовать перчатки и антисептики, рассказал «360» директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Постоянное использование будет убивать собственный микробиом. Который восстанавливается после использования антисептика не раньше чем через три-четыре часа», — пояснил врач.

Представителям некоторых профессий — тем, кто постоянно контактирует с людьми, — без них не обойтись. Но если человек просто вышел в магазин за хлебом или в аптеку, средство защиты будет избыточным. Другое дело, когда кто-то отправляется на большую закупку в гипермаркет. Там люди находятся долго, перебирают фрукты и овощи, трогают другие товары. В этом случае нужно использовать перчатки.

«Если нет повреждений на коже, я считаю, в некоторых ситуациях использование перчаток — избыточная мера. Должна быть разумная интерпретация, в каких случаях — обязательно или рекомендовано. Чтобы человек сам не додумывал, когда ему пользоваться перчатками, а когда антисептиком», — заключил Викулов.