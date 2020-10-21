Перчатки вредны? В каких случаях лучше положиться на антисептик
Многие россияне неправильно носят перчатки, заявил «Интерфаксу» главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Большинство людей снимает их неправильно, дотрагиваясь до загрязненной стороны. Многие кладут в карманы и используют повторно. Все это создает дополнительные риски инфицирования.
«Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры — это было бы идеально. Но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые — очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», — сказал Чуланов.
Из-за этого перчатки теряют эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Вероятность подцепить болезнь контактным способом, потрогав зараженную поверхность и потерев грязной рукой нос или глаз, — всего 10%. Поэтому надежнее пользоваться антисептиками — обрабатывать руки при входе в транспорт и на выходе. А вот маски, подчеркнул Чуланов, в общественных местах носить необходимо.
Надежда на санитайзеры
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов согласен с мнением Чуланова. Одно дело — мыть руки, а другое — мыть и перчатки, и руки. Только ведь перчатки очень непросто снять, не касаясь их грязной стороны руками.
«А многие их потом в карман засовывают, хотя их надо тут же дезинфицировать. А где это делать? Мыть в туалете и потом класть в карман? Другое дело — продавцы. Они постоянно общаются с людьми, перчатки помогают им защититься. А обычным людям зачем они? Проще руки помыть с мылом» — пояснил «360» Нетесов.
Оптимально было бы ставить контейнеры с одноразовыми полиэтиленовыми перчатками на входе в магазины, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Стоят они копейки и торговые точки не разорят. Покупатели будут трогать товары защищенными руками, а на выходе будут выкидывать перчатки.
«Вот так это было бы удобно. А носить перчатки в кармане неудобно и неправильно. Я в этом отношении с Чулановым согласен. В метро есть санитайзеры, с собой можно носить антисептик. Мне кажется, там это избыточная мера. И если метро хочет, чтобы люди носили перчатки, пусть ставят контейнеры с одноразовыми, чтобы люди могли во время поездки их надевать», — добавил Альтштейн. Антисептики, может, и не надежнее перчаток, но точно гораздо удобнее.
Необходимо и дополнительно
Все зависит от того, как использовать перчатки и антисептики, рассказал «360» директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
«Постоянное использование будет убивать собственный микробиом. Который восстанавливается после использования антисептика не раньше чем через три-четыре часа», — пояснил врач.
Представителям некоторых профессий — тем, кто постоянно контактирует с людьми, — без них не обойтись. Но если человек просто вышел в магазин за хлебом или в аптеку, средство защиты будет избыточным. Другое дело, когда кто-то отправляется на большую закупку в гипермаркет. Там люди находятся долго, перебирают фрукты и овощи, трогают другие товары. В этом случае нужно использовать перчатки.
«Если нет повреждений на коже, я считаю, в некоторых ситуациях использование перчаток — избыточная мера. Должна быть разумная интерпретация, в каких случаях — обязательно или рекомендовано. Чтобы человек сам не додумывал, когда ему пользоваться перчатками, а когда антисептиком», — заключил Викулов.