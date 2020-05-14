Перчатки без вреда для здоровья. Как выбрать средства защиты от COVID-19 и не сделать хуже

С 12 мая в Подмосковье действует обязательный масочный режим. Жителям столицы нужно дополнительно носить перчатки. За отсутствие хотя бы одного из этих средств защиты горожан будут штрафовать. Рассказываем, как правильно выбрать и носить перчатки, чтобы сберечь, а не навредить своему здоровью.

С 12 мая в Москве ввели масочный и перчаточный режим. Носить средства защиты на пустынной улице не нужно. Их следует использовать, заходя в магазин или аптеку, в общественном транспорте и на работе. За отсутствие хотя бы одного из средств защиты нарушителя оштрафуют на четыре тысячи рублей. Или на пять, если это произойдет в метро, такси или другом транспорте.

В Подмосковье пока ограничились требованием носить маски. Представители региональных властей подробно рассказали о том, как правильно носить это средство защиты, чтобы не получить штраф и уберечь здоровье. Аналогичные правила действуют и в столице. Врачи уверены, что эти меры помогут снизить уровень распространения COVID-19. Через месяц ситуация может улучшиться, но все, как обычно, будет зависеть от людей.

Выбор перчаток

Перчатки должны удобно сидеть на руках, считает научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАН Александр Чепурнов. Сам он предпочитает высокие нитриловые, но для бытовых целей можно приобрести одноразовые резиновые перчатки пониже.

«Важна комфортность. Если перчатки будут маловаты, это будет ощущаться как боль в ногтях. Они должны быть не очень большие, чтобы вам было удобно что-то брать или делать. Но и не слишком маленькими. Иначе зажатость может привести в том числе и к судороге», — добавил Чепурнов.

Если из-за резиновых перчаток возникает раздражение, нужно использовать специальные гипоаллергенные изделия. Но они недешевые. Альтернатива — тканевые перчатки, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава. Они не только закроют кожу рук, но и будут пропускать к ней воздух. Хотя некоторые медики считают хлопчатобумажную защиту ненадежной.

«Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — добавили в пресс-службе ведомства.

Сколько носить и как снимать

Одноразовые нитриловые перчатки нельзя носить более двух часов. После использования, посоветовала врач и телеведущая Елена Малышева, руки нужно помыть с мылом, не снимая средства защиты. Затем аккуратно снять, сворачивая загрязненной стороной внутрь. Выбросить и еще раз тщательно помыть руки.

«Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть», — посоветовали в пресс-службе Депздрава.

Тканевые можно носить весь день. После использования их нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов. Не забывая мыть руки в промежутках.

«Перчаточные» ошибки

Самое главное, подчеркнул Александр Чепурнов, помнить что даже в перчатках нельзя трогать лицо. Средства защиты нужны, чтобы не обрабатывать руки «каждые пять минут» и не портить кожу. Но убить на своей поверхности вирусы или бактерии они не способны. То есть придется постоянно следить за руками.

«А перчатки [нитриловые] вы, во-первых, можете обрабатывать. А во-вторых, это лишнее напоминание, чтобы не лезть в глаза и так далее. Потому что руками это можно сделать бессознательно, забывшись, задумавшись. И потом, их можно обрабатывать, не боясь, что руки будут сохнуть», — добавил медик.

Перед использованием нитриловые перчатки нужно проверить на целостность, носить рваные нельзя. Но надувать их ртом — ошибка. Нужно взять изделие двумя руками за раструб и сделать круговое движение, будто ловишь бабочку. Затем быстро сжать низ перчатки — она станет «полунадутой». После этого нужно «погонять» воздух из одного пальца в другой и убедиться, что изделие целое.

Нельзя надевать резиновые перчатки на грязные руки. «Недышащий» материал создает эффект теплицы, рассказала ТАСС доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Из-за этого появляются благоприятные условия для роста различных вирусов и бактерий и повышается проницаемость кожи для аллергенов. Поэтому тем, кто предпочитает нитриловые перчатки, нужно пользоваться защитными кремами.