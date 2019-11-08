Премьера документального фильма про Децла «С закрытыми окнами» состоялась в четверг, 7 ноября. Он рассказал о начале карьеры юного Кирилла Толмацкого, его внезапной популярности, которая неожиданно сменилась ненавистью и почти полным забвением. Его создатель Роман Супер показал, как изменилось отношение людей к Кириллу с того момента, когда он возглавлял вершины хит-парадов, до настоящего времени — для этого ему понадобилось всего три слова.

Роман Супер заявил о том, что планирует сделать биографический фильм про ушедшего из жизни рэпера вскоре после его смерти. Он открыл краундфандинговую компанию, так как хотел сделать независимую ни от кого картину. В результате документалку сняли на пожертвования тех людей, кому было небезразлично творчество и философия Децла. Фильм получил название «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого». В нем приняли участие друзья и знакомые рэпера, а также его родители.

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Отцу и маме Кирилла картина понравилась. Они отметили — фильм правдивый, видно, что его создавали с душой. Родители, которые давно не живут вместе, единогласно заявили, что просмотр картины дался им тяжело.

Мама Децла Ирина Толмацкая рассказала «360», что обязательно пересмотрит документалку. Однако не все родственники Кирилла одобрили создание фильма. Его сын 13-летний Тони и гражданская жена Юлия Киселева, с которой рэпер прожил около 15 лет, выступили категорически против создания документальной картины. Они отказались участвовать в съемках «С закрытыми окнами», и даже собирались подать на Супера в суд.

Разбивая стереотипы

«Пепси. Пейджер. MTV». Именно эти три слова из знаменитой рекламы подарили Децлу известность на всю страну.

Большую популярность он имел лишь после выхода песни «Вечеринка», которая звучала из всех колонок не только в России, но и за рубежом. Однако бешеная популярность юного рэпера, который стал знаменитым в максимально короткие сроки, продлилась недолго.

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Со временем поклонники пресытились Децлом, который постоянно мелькал на экранах. Все решили, что он проект своего отца, который раскрутился исключительно благодаря его деньгам. Из-за этого рэпера, который раньше собирал целые стадионы, перестали слушать. Более того, его начали ненавидеть, считать «лохом». Тогда же появился новый тренд — если раньше модно было слушать и знать все песни Децла, то теперь модным стало его презирать.

«Я ни разу не был на его концертах, ни разу не слышал его песен. Я даже не представляю, как он поет. Для меня Кирилл соратник по выживанию на необитаемом острове. Это много значит, потому что там проявляются человеческие качества — взаимовыручка, уважение к окружающим. А в шоу-бизнесе этого нет всего», — рассказал о Кирилле Николай Дроздов, который вместе с ним участвовал в реалити-шоу «последний герой» в 2003 году.

Для него Децл никогда не ассоциировался с звездой шоу-бизнеса, а слова «Пепси. Пейджер. MTV» абсолютно ничего не значили.

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В какой-то момент, вскоре после завершения реалити-шоу, Децл понял, что движется не туда и решил уйти из шоу-бизнеса, оставив популярность. Он изменил свое поведение и отношение к жизни, что очень сильно повлияло на его творчество. Музыкант стал уделять много внимания различным духовным практикам, в то время как в его творчестве вместо хип-хопа стал преобладать регги-дансхолл. Он захотел найти свой стиль, свою музыку, и без помощи отца и его денег добиться былой популярности. Кирилл не хотел быть «винтиком в системе», ему было необходимо самому управлять своей жизнью.

И после долгих лет борьбы со всем миром Кириллу удалось изменить отношение к себе. Он смог отмыться от дешевой славы, которую имел в детстве, и смог добиться уважения в определенных, хоть и узких, кругах. Децл смог отделаться от стереотипов, которые преследовали его долгие годы. Три слова «Пепси. Пейджер. MTV», которые всегда с ним ассоциировались, изменились на «Убеждения. Последовательность. Честность», «Философия. Мудрость. Жизнь», «Юность. Творчество. Семья», «Любовь. Ответственность. Душа», «Растаман — воин света» и «Очень хороший человек».