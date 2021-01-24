Пентхаус за 20 лет мытья полов. Уборщица потеряла работу, но неожиданно получила квартиру

Уборщица по имени Роза 20 лет убирала апартаменты в одном из элитных жилых комплексов Нью-Йорка. Пандемия оставила ее без работы и денег, но жильцы дома так полюбили приветливую женщину, что не смогли оставить в беде. Они сделали Розе сюрприз, вручив ключи от пентхауса.

Роза проработала уборщицей в элитном комплексе около 20 лет. Она всегда улыбалась жильцам и была очень приветливой. Во время пандемии Розу уволили с работы, поэтому ей пришлось ютиться без денег в одной квартире с сестрой.

Владельцы апартаментов решили отплатить трудолюбивой уборщице добром. Они попросили Розу прийти и убрать пентхаус перед показом потенциальным покупателям. На самом же деле это был лишь повод встретиться с женщиной, чтобы вручить ей ключи от ее нового жилища.

«Ее все любят, поэтому мы решили отплатить женщине, которая делает для всех так много. Она даже не представляет, что вот-вот получит пентхаус», — рассказал один из жильцов.

Весь сюрприз записывался на видео, которое потом разлетелось по соцсетям. На кадрах можно увидеть саму Розу, которая поднимается на лифте на верхний этаж жилого комплекса. Женщина одета в форму для уборки, а в руках у нее ведро с тряпками и моющими средствами. Риелтор проводит Розу по коридору и показывает пентхаус, который якобы нужно будет убрать.

Подарок за труд

В квартире мужчина провел уборщице небольшую экскурсию. Он рассказал, что в апартаментах есть четыре спальни, три ванные комнаты, две открытые площадки, а также просторная кухня и большая гардеробная. Сама Роза осторожно осмотрела комнаты и не переставала повторять слово «вау». Затем женщине стали объяснять, зачем же позвали в пентхаус.

«Люди, которые здесь живут, много рассказывали мне о вашем вкладе в это здание. Многие люди здесь, в этом здании, являются вашими большими поклонниками. Вы здесь вроде знаменитости, вас очень любят, и я знаю, что это был тяжелый год для вас и вашей семьи, было много финансовых трудностей», — обратился к Розе агент по недвижимости.

Он заявил, что принес с собой контракт на двухлетнюю аренду пентхауса. При этом подчеркнул, что об оплате и других нюансах позаботились «фанаты» женщины.

«Все, что вам нужно сделать, — это поставить свою подпись и взять ключи. Этот пентхаус будет вашим на следующие два года», — объяснил мужчина.

После этих слов Роза несколько раз переспросила, правда ли все это, а затем не смогла сдержать слез. Мужчины с улыбками повторили, что теперь вся квартира принадлежит ей и она может жить в ней вместе со своей семьей.

Щедрый поступок

Поступок жильцов элитного комплекса стали активно обсуждать пользователи соцсетей. Они назвали решение владельцев жилья очень щедрым.

«Какой красивый жест», — отметил один из подписчиков.

«Лучшее, что я видел за последнее время. Этот щедрый поступок укрепил мою веру в человечество», — подчеркнул другой.

«Удивительно, слезы на глазах», — написали в комментариях.

Ролик с Розой посмотрели в Twitter уже более трех миллионов раз. Пользователи написали под кадрами более тысячи сообщений.