Пенсионный стимул. Почему россиянам не поможет увеличенный лимит на накопительную часть для НПФ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили Центробанку увеличить с 15,6 тысячи до 52 тысяч рублей налоговый вычет за формирование накопительной пенсии. По задумке это должно стимулировать россиян откладывать деньги на старость и помогать развитию рынка. В Госдуме и РанХиГС инициативу посчитали нецелесообразной и несвоевременной.

Альянс пенсионных фондов и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ЦБ повысить пенсионный налоговый вычет для тех, кто формирует накопительную часть своей пенсии. Сейчас кэшбэк составляет 15,6 тысячи рублей при максимальном взносе в 120 тысяч рублей в год, сообщают «Известия». Как мотиватор для накоплений это не работает.

Если увеличить лимит до 400 тысяч в год, а вычет — до 52 тысяч рублей или 6% от зарплаты, то россияне получат стимул активнее заботиться о накопительной части, что поможет развитию рынка НПФ. Ранее введение такой же схемы для расчета льгот при вложениях в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) привело к популяризации этого финансового инструмента. За три года количество счетов выросло с 200 тысяч до почти двух миллионов. В этой связи некоторые опрошенные изданием эксперты отметили, что повышение пенсионного вычета оттянет часть инвестиций с рынка ИИС.

В Центробанке обращение получили и предложили авторам детальнее обосновать мнение для дальнейшего обсуждения на площадке Минфина. «По нашему мнению, при обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Сейчас рекомендованный Организацией экономического сотрудничества и развития размер пенсий по старости составляет 67,9% от зарплаты, в ряде стран-участниц доходит до 80%. Около половины этой выплаты приходится на средства добровольных программ. В России коэффициент замещения зарплаты — примерно 33%, выплачиваемых из бюджета.

Начать с глобального

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов скептически отнесся к идее. Ранее в рамках системы обязательного пенсионного страхования работодатели отчисляли средства как на страховую (16%), так и на накопительную (6%) части выплаты. Последняя уже несколько лет заморожена. Но можно добровольно откладывать деньги по различным программам. Зато сохраняются все обязательства, взятые за годы отчислений НПФ.

«Понимая все это, они начинают делать разного рода предложения, чтобы открыть новые денежные потоки в эти финансовые институты. Они ожидали, что повышение пенсионного возраста коснется и накопительной пенсии, но этого не произошло. А так бы они могли еще на пять лет больше пользоваться деньгами наших граждан», — сообщил Нилов «360».

Слишком много денег, напомнил депутат, россияне потеряли, когда их принуждали переходить из одних НПФ в другие. Сейчас отношение людей к таким организациям подорвано. Прежде чем говорить о введении новых вычетов, считает парламентарий, нужно вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования, сделав ее по-настоящему добровольной.

«Чтобы не было в обязательном порядке формирования накопительной части. Правда, сейчас она не формируется, потому что заморожена. Ее нужно вообще вывести, чтобы была только страховая пенсия. А те, кто хочет, формировали бы себе добровольную. Заключали бы договор с НПФ, вносили средства, и тогда уже можно говорить о дополнительных стимулах», — заключил Нилов.

Нецелесообразное вложение

Для активного развития рынка добровольных пенсионных накоплений необходимы два условия, рассказал «360» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Во-первых, у людей должна быть возможность десятилетиями безболезненно отчислять по 5-10% от заработка. Для этого необходимо, чтобы подушевой доход в семье был не менее 50 тысяч рублей. Но в последнее время доходы россиян и так падали, а коронавирус ускорил этот процесс. Сейчас заботиться о будущей пенсии могут не более 5% жителей страны.

«Второе, для этой ограниченной части НПФ должны предлагать более привлекательные варианты, чем существующие альтернативы. Тем более что инвестирование в НПФ — это очень надолго. За 15 лет существования НПФ таких продуктов, с моей точки зрения, предложить не смогли. Доходность, если брать за весь этот период, у них была в полтора-два раза ниже инфляции», — добавил Горлин.

Поэтому те, кто может позволить такие вложения, инвестируют их в ИИС, получая налоговые вычеты на 52 тысячи ежегодно. И при этом ликвидность вложения гораздо выше — средства возвращаются не через десятилетия, а всего через три года.

«Если говорить с чисто финансовой точки зрения, целесообразность таких долгих пенсионных накоплений сомнительна. Вряд ли это будет стимулировать людей к накоплениям. Один из возможных аргументов, что люди не вполне сознательные, не могут держать себя в руках, все растратят. А НПФ рачительные, и когда люди выйдут на пенсию, хоть какой-то доход у них будет», — заключил эксперт.