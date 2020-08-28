Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России. Он считает, что ПФР работает чудовищно неэффективно, а чтобы поднять пенсии до 40% от зарплаты надо провести дорогостоящую реформу, поэтому проще отказаться от посредника. Возможно ли это, и как можно повысить пенсии без ликвидации ПФР — разбирался «360».

В беседе с «360» Миронов открыто раскритиковал работу Пенсионного фонда. Он рассказал, что последняя проверка Счетной палаты обнаружила большие проблемы в ведомстве — в базах данных царит бардак, а некоторым пенсионерам продолжают начислять пенсию после смерти. Депутат отметил, что только в двух регионах такие переплаты превысили 377 миллионов рублей.

По словам Миронова, одной из самых распространенных ошибок стало создание нескольких счетов на одного застрахованного. В результате человек получает пенсию значительно меньше реально заработанной.

А хуже всего то, что из-за некачественной работы ПФР страдают простые люди. Такие ситуации недопустимы. И исправлением локальных технических ошибок здесь не обойтись, надо менять всю систему пенсионного страхования. Я считаю оптимальным вариантом отказ от пенсионного фонда и возврат к выплате пенсий из бюджета Сергей Миронов

А что потом?

Депутат Госудумы, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов «эмоционально» поддерживает это предложение, но есть еще и техническая сторона.

«Когда речь заходит о пенсии любого здравомыслящего человека раздражает та несправедливость, которая существует в государстве — мизерные пенсии, что люди всю жизнь отработав могут не получить пенсию, потому что не хватает баллов», — пояснил Нилов.

Однако он напомнил, что кроме выплаты пенсий у ПФР есть еще много других обязанностей, которые ведомству передало государство. Речь идет о материнском капитале, социальных доплатах к пенсии, ведение электронных трудовых книжек, а также система персонифицированного учета.

«Если задаваться вопросом о ликвидации фонда как учреждения, тогда нужно сразу понимать каким организациям эти функции могли быть переданы», — рассказал Нилов.

Он подчеркнул, что просто расформирование ПФР приведет к коллапсу. По его словам, говорить о ликвидации надо одновременно с предложением о том, куда передать все функции фонда. Кроме того необходимо произвести расчеты, которые покажут, что это не приведет к дополнительным расходам.

И в итоге мы получим, что все, кто вчера работал в ПФР перешли на работу в другие ведомства, исполняют те же функции, а вся реструктуризация и реформа привели к дополнительным затратам Ярослав Нилов председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Экономист, политолог, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников рассказал, что государственный бюджет не выдержит перевод выплат пенсий. Он напомнил, что на сегодняшний день федеральный трансферт (передача на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств — прим. ред.) из бюджета РФ в Пендионный фонд превышает три триллиона рублей.

«Плюс в этом году ПФР недополучает доходов из-за снижения страховых взносов для малого бизнеса с 30 до 15% в бессрочном порядке. Это получается под четыре триллиона», — пояснил эксперт.

Что делать?

По словам Масленникова, лучше отказаться от стратегии «взяли, упразднили и перевели на бюджет», так как к этому вопросу можно будет всегда вернуться позже.

«Если всерьез заниматься повышением состояния пенсионера…[нужно] разобраться с тем, каким образом восстановить разрушенную индивидуальную зависимость для каждого конкретного человека от его стажа и заработка, который он получал и с которого отчислял в Пенсионный фонд», — ответил он, добавив, что на сегодня этот показатель усредненный.

Экономист объяснил, что коэффициент замещения в 40%, считается минимально удовлетворительным. Он рассчитывается исходя из соотношения пенсии к средней зарплате.

«Возьмем статистику организации экономического сотрудничества и развития. Это 33 экономики мира, которые считают развитыми. У них коэффициент замещения средний 70%. При этом половина из них страховая пенсия, а половина — накопительная», — рассказал он.

По его словам, чтобы дотянуть коэффициент до 40%, нужно развивать систему накопительной пенсии в РФ, которая в данный момент заморожена.

«В том числе в виде корпоративных пенсионных систем. Для этого нужны льготы и тем, кто туда отчисляет, и тем кто за них платит. До коронакризиса начали этим заниматься, формируя модель под названием „гарантированный пенсионный план“», — рассказал политолог.

При этом Масленников уверен, что нужно ориентироваться на показатель замещения в 70%.

«Почему у нас 40% планка? Я считаю, что это ошибка грубейшая. Нам нужно идти на 70%. Весь мир уже с развитыми экономиками, так чего же мы себя ограничиваем?», — заключил он.