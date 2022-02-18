«Здесь никто никому не нужен». Пенсионерка сутки пролежала в орловской больнице, пока ее не нашла дочь

Жительница Орловской области пожаловалась на то, что ее мама упала с кровати в больнице и сутки лежала на полу — поднять ее так никто и не подошел. В местном депздраве отчитываются, что извинились и разобрались в ситуации. Но ни пациентка, ни ее семья об этом не знают: пенсионерка снова в больнице, а ее дочь в ужасе от состояния мамы.

Пенсионерка в орловской больнице

В Сети появилось видео из Орловской областной клинической больницы. Женский голос за кадром рассказывает о том, что в палате лежачая пациентка упала с кровати, а персонал так и не пришел, чтобы поднять ее. На кадрах видно, что пожилая женщина раздета, на ней только подгузник.

«Здесь никто никому не нужен», — говорит голос за кадром.

Пенсионерка попала в Орловскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии еще 1 января. До этого у нее был коронавирус, последствия которого усугубили состояние.

Дочь 65-летней пациентки Екатерина Алексашина, которая и сняла видео, забеспокоилась, когда мать перестала выходить на связь, хотя раньше каждый день рассказывала о своем самочувствии. Тогда родственница пришла в больницу, несмотря на запрет посещений. Но ни один человек, как рассказала Алексашина «360», даже не спросил, кто она и как оказалась в отделении. Она призналась, что боится думать, что было бы с ее мамой, если бы она не попала в больницу.

Я не знала, что такая ситуация будет, кричу: «Мам, мам, что ты там, где ты?» Я в одну палату, вторую, третью — ее нет. Я вернулась и снова пошла по палатам. И только тогда смотрю, что в одной палате беспорядок, кровати все в центр сдвинуты, не заправлены — ужас, что творится. Я заглядываю, а она там лежит на полу Екатерина Алексашина.

Сейчас, по словам Екатерины Алексашиной, многие обвиняют ее в том, что она сразу стала снимать видео вместо того, чтобы помочь тяжелобольной матери. Но она уверена, что иначе обо всем этом никто бы даже не узнал.

«Потому что это было бы недоказуемо потом вообще, это сошло бы с рук. На слово мне бы не поверили, отписались руководству — и все. А 15 секунд видео хватило, чтобы этим заинтересовались», — сказала она.

После этого Алексашина подняла маму, помыла ее, накормила. По ее словам, она сначала кричала в палате и звала кого-нибудь из персонала, но санитарка появилась только через 15 минут. Уже за ней пришла охрана, чтобы выгнать родственницу.

Долгая история болезни

В разговоре с «360» Алексашина объяснила, что еще в декабре ее мама попала в Больницу скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко города Орла с неподтвержденным ковидом. ПЦР-тесты были отрицательными, но МРТ показала серьезное поражение легких.

«Ее там закололи антибиотиками, ее оттуда привезли в неудовлетворительном состоянии. Даже не привезли, а как собачку бросили — выкатили в приемную, забирайте. Перед этим человек ходил, жизнерадостный был. Я ее привезла домой 30 декабря, в ночь на 31-е ей стало хуже, а 1 января она как будто в кому впала», — рассказала она.

Сейчас пенсионерка в третий раз за последние два с небольшим месяца в больнице — в тяжелом состоянии.

«Она просто молила меня забрать ее из этой больницы: 1 января она туда поступила, 10 января я ее забрала, расписалась в том, что незавершенное лечение — ее не долечили. Дома состояние среднее было, а неделю назад она снова попала в больницу», — объяснила Алексашина.

После выписки 10 января Екатерина Алексашина обнаружила, что в документах не уточнили, какой именно инсулин нужно колоть ее маме, а врач, как оказалось, добавил ее в черный список.

Разбираться ей помогал глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов, который, по официальному заявлению ведомства, еще 4 января связался с семьей, чтобы принести извинения, а также обсудил недопустимость сложившейся ситуации с сотрудниками больницы. Но дочь пострадавшей пациентки об извинениях только читала в официальных заявлениях.

Это смех! Да, он связался со мной, но только после того, как я всю эту информацию сбросила нашему губернатору. После этого [Шувалов] дал поручение департаменту связаться со мной, но извинения никакого не последовало. У меня есть переписка, где он мне просто пишет: «Буду разбираться» Екатерина Алексашина.

После публикации скандального видео 16 февраля Следственный комитет начал проверку, об этом ведомство сообщило на официальном сайте. В областном Росздравнадзоре и прокуратуре также обещали проверить больницу, сообщил ТАСС.

Добиться справедливости

Помимо пролежавшей порядка суток на полу матери, женщина обнаружила в больнице и другие проблемы. Она засняла очередь в процедурную, где людям становилось плохо. Врачи не принимали пациентов, так как у них не работало оборудование.

При этом попыток починить его они не предпринимали, а на вопрос о том, сколько людям еще придется ждать, автору ролика предложили подождать и засечь время, чтобы выяснить это опытным путем.

«Около двух часов мы ждали, чтобы маме сделали УЗИ. Самое страшное, что в очереди сидел мужчина с циррозом печени, который буквально умирал от боли, но его обследовать тоже не спешили. Как только я начала снимать все происходящее на камеру, аппарат неожиданно заработал», — рассказала Алексашина порталу Lifedd.ru.

Несмотря на то, что к делу подключились СК и прокуратура, Екатерина Алексашина не верит, что ей удастся добиться справедливости для мамы и наказания для ответственных сотрудников больницы.

По ее словам, сейчас учреждение пытается объяснить обстановку нехваткой младшего медицинского персонала и низкими зарплатами. Но сама Алексашина звонила и в больницу имени Семашко, где сначала лежала ее мама, и в Областную клиническую больницу, где сняла страшное видео, чтобы попробовать устроиться к ним санитаркой, раз там не хватает рук. Однако в отделе кадров ей якобы ответили, что штат полностью укомплектован.

Сейчас мама Алексашиной по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей энцефалопатию и постковидный синдром. И если до госпитализаций пенсионерка была активной, постоянно проводила время с внуками и была полностью в своем уме, то сейчас, по словам дочери, иногда даже не понимает, что говорит. Когда Алексашина нашла маму на полу в больнице, та даже не могла сказать, сколько так пролежала.

«Это ужасная ситуация. У всех же есть мамы, они нам посвятили жизнь свою, кормили с ложечки. И как так? И я думала: „У тебя же тоже есть мама наверняка, неужели такое можно позволить?“», — заключила она.