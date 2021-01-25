Пенсионерка из Подольска привилась от коронавируса из-за мечты дожить до 100 лет

Вакцинацию от коронавируса в Подольске прошли уже более 500 человек. Теперь среди них Мария Георгиевна.

Пенсионерка стала самой старшей пациенткой в округе. Об этом рассказала главный врач Подольской клинической больницы № 3 Марина Черногорова.

Как только поступает вакцина, на прививку уже сразу есть люди. Больше половины пациентов — это жители старше 60 лет Марина Черногорова.

Позади у 91-летней пенсионерки остались оба этапа вакцинации. Осложнений после уколов не обнаружили.

Источник фото: телеканал «360»

А в подмосковном Дмитрове прививку от коронавируса сделала 99-летняя жительница. После вакцинации она рассказала «360» о своем самочувствии.

Жители могут записаться несколькими способами. О том, как сделать это на сайте госуслуг, мы рассказали в материале. Также запись открыли в 126 областных МФЦ.

Источник фото: телеканал «360»

А в торговых центрах Подмосковья заработали пять мобильных пунктов вакцинации. Они появились в Химках, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Реутове и Дмитрове.