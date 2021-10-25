Пенсионер из Одинцова жаловался на «облучение» самоваром. Закончилось все нападением на соседа и психэкспертизой

Находящийся под домашним арестом по уголовному делу пенсионер из Одинцова сбежал. По словам местных жителей, обвиняемый прострелил соседу шею. Этот конфликт продолжался давно, но пришел к своему пику в сентябре этого года.

По данным Telegram-канала Baza, пенсионер считал, что соседи его облучают из специального устройства, замаскированного под самовар. Доказать что-либо надзорным органам пожилой мужчина не смог и прибегнул к крайним мерам. В сентябре, по словам пострадавшей стороны, он напал на соседа. Мужчина выжил, но перенес несколько операций.

В беседе с «360» жители дома заявили, что пенсионеру провели психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его невменяемость. До последних дней он находился под домашним арестом.

Я не понимаю, почему его домой вернули. Он сказал, что «я чищу этот мир». Наверно, от людей каких-то нехороших, которые ему не нравятся. Я вот и думаю, так вот пойдешь мусор выносить, а кто его знает, может он тоже захочет от меня мир очистить соседка пенсионера.

Жена пострадавшего в беседе с «360» рассказала, что последнее судебное заседание прошло 18 октября. В вынесенном вердикте пенсионера признали невменяемым и назначили принудительное лечение. В больницу пожилого стрелка должны были забрать в течение 10 дней. Но сегодня дочь обвиняемого сообщила пострадавшей семье, что ее отец сбежал.

Боятся выходить на улицу

«Полиция подала в розыск. Сейчас разыскивают этого человека, а мы не знаем, что нам делать. Я уверена, что дедушка свободно перемещался, потому что его дочь рассказывала, что он к ней приходил мыться», — отметила собеседница «360».

Женщина подчеркнула, что из дома, где произошло нападение, семья уехала. Но однажды, проезжая мимо, они видели, как пенсионер в сопровождении дочери идет от автобусной остановки. Сейчас семья, где растут двое детей, не выходит из дома из-за страха, что пожилой стрелок захочет отомстить.

«Я просто помню его слова, когда он сказал: „Жалею, что не закончил начатое“. Мне кажется, что этот человек может совершить что угодно. Если человек болен психически, то он может покалечить кого-то», — пояснила супруга пострадавшего.

Она отметила, что после нападения мужу сделали уже две операции, впереди третья — и, по словам врачей, последней она не будет. Детей приходится водить к психологу, чтобы они смогли справиться со своими переживаниями.

После сообщения о бегстве пенсионера из-под домашнего ареста к его дому прибыли сотрудники полиции для проверки.

Спустя некоторое время дверь в квартиру им открыла дочь пенсионера. Также туда приехали пострадавший вместе с женой, которых полицейские пригласили для опроса. После сотрудники полиции вместе с женщиной, которая находилась в квартире, ушли из дома. Дать комментарии они отказались.