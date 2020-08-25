Покойникам два года платили пенсии. В этом вина не только ПФР, но и россиян

Счетная палата РФ проверила работу Пенсионного фонда. Оказалось, что за 2017–2019 годы больше половины пенсионеров могли не получать доплаты — общей суммой в 2,2 миллиона. В этот же период некоторые недобросовестные россияне получали пенсии за своих умерших родственников — ущерб казне оценили в 377 миллионов.

Счетная палата выложила в Сеть результаты проверки работы Пенсионного фонда России (ПФР). Из документа следует, что в проверяемый промежуток времени несколько раз нарушались пенсионные права граждан.

«Мертвые души»

Счетная палата выяснила, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии умершим гражданам — из-за несвоевременной передачи свидетельств о смерти из ЗАГСов в ПФР родственники беспрепятственно могут получить выплаты усопших.

Только в двух территориальных отделениях «мертвым душам» выплатили порядка 377 миллионов рублей. Заместитель председателя Президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова объяснила «360», что ответственность в этой ситуации должна лежать не только на государственном органе, но и на самих россиянах.

«Здесь ПФР имеет полное право по суду удержать излишне выплаченные деньги с мошенников, которые получали их за умершего. То есть Счетная палата не может говорить об ответственности граждан за получение этих денег, у нее другие функции, но Союз пенсионеров, как и они сами, однозначно должен понимать, что это и личная ответственность граждан», — заявила она.

При этом вариантов возвращения денег в казну несколько — Пенсионный фонд должен будет узнать, кто получал бюджетные средства за уже умерших граждан, а затем пригласить их для выяснения обстоятельств. После этого гражданин может добровольно выплатить незаконно полученные деньги, в противном случае Пенсионный фонд должен будет подать в суд.

Два СНИЛСа

Другой проблемой, выявленной в ходе проверки работы ПФР, стало то, что государство недоплачивало части пенсионеров положенные надбавки — за стаж работы или размер заработной платы.

По словам Людмилы Пискуновой, это произошло из-за того, что у некоторых россиян оказалось по два страховых номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Именно по данным СНИЛС Пенсионный фонд вычисляет размер пенсии, а если у человека такой страховой номер не один, стаж работы может быть учтен неверно, так как до сих пор объединения разных страховых номеров одного человека не происходило.

«Пенсионный фонд, прежде чем выписать новый СНИЛС, должен проверить по всем фамилиям и счетам, нет ли у человека уже СНИЛСа. А если выписывают второй, то могут использоваться оба — но выплаты делают по одному», — уверена она.

При этом часть ответственности, считает Пискунова, лежит и на самих гражданах, которые заводили себе повторные СНИЛСы, так как система подобных страховых номеров была введена еще в 1996 году, и нынешние пенсионеры должны были отдавать себе отчет в том, что одному человеку положен только один номер.

При этом недоплаты из-за двойных СНИЛСов составили 2,2 миллиона рублей, при проверке Счетной палаты выяснилось, что наличие второго страхового номера не учитывалось в 53,3% случаев.