Пение Бузовой привлекло людей и деньги во МХАТ. Поп-звезды и театры сотрудничают давно

Ольга Бузова, которая решила покорить подмостки МХАТа, не одинока в своем стремлении сделать театральную карьеру. И хотя подружиться с Талией и Мельпоменой мало у кого получилось, это не останавливает звезд. В результате театр зарабатывает деньги на громком имени, а зрители страдают.

Ольга Бузова примет участие в постановке «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького. За два выхода в образе Беллы Шанталь, певицы кабаре, спасающей Иосифа Сталина, Бузовой заплатят чуть меньше полумиллиона рублей.

Худрук МХАТа пояснил свой выбор тем, что хотел показать «настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени». Отсутствие профильного образования театрального деятеля не смутило. А продюсер Иосиф Пригожин признался, что роль Шанталь изначально предлагали его супруге, певице Валерии, но та не смогла найти свободного времени.

По всему интернету уже разошлись видеоролики с финальных прогонов и пресс-показа. При исполнении вокального номера певица «дала петуха», но уверяла, что так и было задумано.

Теперь все — и поклонники Бузовой, и ее ненавистники — с нетерпением ждут премьеры, назначенной на 11 июня. Все билеты на представление уже раскуплены.

Предпремьерные отзывы

Сергей Безруков, оценивая игру Ольги Бузовой, порадовался, что режиссер Константин Станиславский до этого не дожил. Художественный руководитель Московского губернского театра предположил, что создатель знаменитой актерской системы, вероятно, с отчаянием смотрит на происходящее сейчас на сцене.

Никита Джигурда в свойственной ему манере экспрессивно поддержал певицу. Артист назвал ее богиней и заявил, что он двумя руками за то, чтобы Бузова выступала на сцене МХАТа. Джигурда уверен, что спектакль привлечет внимание поклонников певицы и они впервые в жизни попадут в театр, сообщил Telegram-канал НТВ.

Театральный критик Николай Песочинский отметил, что МХАТ имени Горького превращается из общедоступного в коммерческий театр: билеты на «Чудесного грузина» с Бузовой стоили в 10 раз дороже, чем обычно. Впрочем, худрук театра Эдуард Бояков вполне откровенно признавался, что Бузова позволила им хайпануть.

Актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев рассказал «360», что профессиональному актеру трудно играть на одной сцене с непрофессионалом. Он предположил, что певцы выходят на драматическую сцену, чтобы доказать себе, что они все-таки артисты.

«Их же называют артистами, и это, видимо, действует на человека, он хочет доказать, что артист. Но петь песни не то же самое, что и театральная игра. Я не видел никого из певцов на театральной сцене, но считаю, что ничего они не добьются. Нужны годы и годы опыта», — сказал Владимир Матвеев.

Он также отметил, что сегодня молодежь часто вместо сценического темперамента выдает крики и истерику. Артист выразил мнение о том, что им негде взять душевную силу. Вот и подменяют эмоции психозом. Профессионалы называют это наигрыш.

Не первый голос

Ольга Бузова не первая российская поп-певица, которая решила покорить классическую театральную сцену. В 2003 году выход на подмостки состоялся у Лолиты Милявской. Певица сыграла в спектакле «Резиновый принц» по пьесе «Фаллоимитатор». Судя по разгромному отзыву в «Коммерсанте», название пьесы отражает качество шоу.

«Драматический талант Лолиты Милявской превращает этот опус в решительный абсурд. Во-первых, ее не слышно со второго ряда. Разговаривать о любви — это ведь вам не петь. Во-вторых, демонстрировать залу свою трагическую неспособность двигаться тоже довольно рискованно», — писала о спектакле «Российская газета».

Неизвестно, по какой причине, но пока певица прекратила театральную деятельность. А вот ее коллега по цеху Сергей Лазарев — пример обратного: певец довольно успешно выступал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Точнее говоря, разгромных рецензий было в разы меньше, да и спектакли нравились публике. Впрочем, такой успех объясняется вполне прозаически: певец отучился в Школе-студии МХАТ на курсе Дмитрия Брусникина.

Карьера на 360 градусов

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с «360» предположил, что желание поп-певцов выйти на сцену — просто модное нынче явление: «карьера на 360 градусов». Это американская история успеха, которая начала приживаться в России.

«Если человек начинает петь, сниматься в кино, вести видеоблог, то он начинает желать охватить все, что можно. Певец хочет сыграть в кино, выйти на театральную сцену, выпустить коллекцию одежды, создать свой аромат. Урвать все, что можно урвать. Не всегда успешно, конечно», — сказал Илья Легостаев.

Критик отметил, что очень сложно быть внятным абсолютно во всех направлениях. Но звезд это не останавливает. Тем более что театральным режиссерам хочется каким-то образом расширить актерский пул и словить некий ажиотаж на разных модных персонах. Поэтому вопреки здравому смыслу они иногда приглашают людей, которые к театру и кино не имеют никакого отношения. Но могут привлечь новую публику.

Роль образования

Илья Легостаев предположил, что за выбором звездами поп-сцены актерской карьеры стоят нереализованные амбиции. Возможно, кто-то из певцов в детстве мечтал о театральной сцене. И когда такая возможность предоставляется, закрывая глаза на возможные риски, они пытаются ее реализовать.

«Сейчас профильное актерское образование совершенно необязательно среди тех, кто занимается просто актерством, особенно если речь идет о кино. Там важны, мне кажется, харизма и соответствие проекту, в котором человек снимается. Что касается театра, то, наверное, можно придумать исходя из того, что у человека нет профессионального образования, и как-то даже это обыграть», — сказал критик.

Но, по его мнению, желание какого-то дополнительного ажиотажа вдохновляет людей на то, чтобы закрыть глаза на все что угодно. Среди наиболее удачливых актеров-певцов Илья Легостаев назвал Сергея Лазарева. Критик отметил, что он давно играет и публика с удовольствием на него ходит. Да и самому певцу явно это нравится.

А вот то, что Бузова специально не попадала на прогоне спектакля в ноты, критик посчитал вполне вероятным. Он отметил, что нужно говорить с режиссером: возможно, действительно была такая задача и это соответствует сюжетной линии постановки. По мнению Легостаева, певица явно выходит на сцену для того, чтобы быть частью спектакля. Поэтому однозначные выводы тут делать довольно сложно.