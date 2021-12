Peloton оживила героя «Секса в большом городе» ради акций. Скандал поможет компании оправдать неудачи

Компания по производству тренажеров Peloton, акции которой подешевели из-за сцены из сериала-продолжения «Секса в большом городе», попыталась оправдаться перед аудиторией. В Twitter появился ролик с «ожившим» героем. Специалисты уверены, это отличный маркетинговый ход, который может помочь компании вернуться на вершину рынка.

Ролик с «ожившим» героем — хороший ход

Американская компания по производству тренажеров Peloton сняла рекламу с погибшим героем продолжения сериала «Секс в большом городе». Так организация решила реабилитироваться после падения акций из-за сюжетного поворота. Ниже будет спойлер.

Дело в том, что именно после занятий на тренажере этой марки умер один из главных героев сериала — Мистер Биг.

Производитель опубликовал новое видео в Twitter.

Компания сама предоставила создателям шоу свой велотренажер, но в Peloton не знали, как именно их продукт задействуют по сюжету. И это большой недочет со стороны сотрудников организации. Об этом «360» рассказал бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

«Лично я смотрел на днях этот сериал. Мне сразу показалось странным, что бренд решил так активно пиарить себя внутри сериала при таком сюжетном повороте. Связать свою марку со смертью главного героя — это, конечно, очень странно. Потом, когда я узнал, что компания была не в курсе того, какой именно сюжетный поворот будет… Это первая ошибка компании — что они не ознакомились со сценарием. <…> Тренажеры мелькнули не в тех смыслах, в которых хотелось бы компании», — отметил Дяченко.

А вот попытка реабилитироваться с помощью ролика с «ожившим» героем — хороший ход, уверен бренд-стратег. Он похвалил и скорость реакции организации на инфоповод, и задумку.

«Объяснить, что все это — сценарный ход, в рекламную акцию вписать тот же самый лозунг — Just like that, то есть „И просто так“ — название сериала, то есть это в поиске проиндексируется еще. Мне кажется, благодаря такой коммуникации — быстрой, четкой, с ответом на основные вопросы — компания может вернуть себе все затраченные репутационные риски, может еще и выйти в плюс», — подчеркнул Дяченко.

Падение акций и выход сериала лишь совпадение?

Акции компании упали на 17% — с 45,21 доллара на открытии биржи 9 декабря до 38,54 доллара 10 декабря. Это произошло как раз после выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», сообщило издание CNBC. После этого падение продолжилось из-за того, что банк Credit Suisse снизил целевую цену на акции компании c 112 до 50 долларов, а также изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный».

Справедливости ради стоит заметить, что дела у компании и до выхода сериала шли не лучшим образом. Peloton взлетел на вершину популярности в прошлом году. Это произошло из-за ограничений на фоне пандемии и роста спроса на домашние тренировки. Однако с начала 2021 года акции компании начали стремительно падать и в итоге рухнули почти на 70%.

CNBC связывает это с замедлением продаж из-за улучшения ситуации с коронавирусом, снижением цены на тренажеры, проверкой со стороны регулирующих органов и отзыве беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и нескольких случаях травм. С этим согласен и Дяченко.

«Вряд ли в падении акций компании виноват сериал. Многие компании, не только эта, после того как люди вышли из локдауна, стала терять позиции на рынке акций, то есть востребованность некоторых категорий товаров стала ниже, и, соответственно, акции этих компаний стали падать. Хотя до этого — как раз таки во время локдауна — их рост увеличился в несколько раз», — пояснил бренд-стратег.

Он также рассказал, что сам является инвестором и считает: то, что после выхода сериала акции компании обрушились еще на 17%, связано скорее с небольшими опасениями многих трейдеров, что сейчас акции еще больше распродадут — в связи со страхом людей касательного этого тренажера.

«Хотя, мне кажется, это скорее временный феномен. Возможно, через время акции отрастут обратно как раз после того, как многие увидели реакцию самой компании на происходящее», — заявил Дяченко.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» высказал и кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. Он отметил, что успешный бизнес — это совокупность многих факторов. Очень редко все разрушить может лишь один из них. Так что вряд ли такая малозначительная вещь, несмотря на успех сериала, могла так повлиять на акции. Он напомнил, что за последние семь месяцев компания в три раза потеряла в стоимости.

«Если за последние семь месяцев акции компании упали на 100 долларов, то в последнюю неделю — где-то на 10 долларов. Это очень-очень незначительно на общем фоне. Видно, компания испытывает какие-то громадные бизнес-трудности. Это колоссальный провал менеджмента компании», — отметил «360» рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

Он уверен, что небольшие потери на фоне выхода сериала подарили менеджменту шанс оправдаться перед акционерами.