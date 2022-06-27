В сильную жару и духоту далекие поездки в автобусе и автомобиле с плохой вентиляцией могут закончиться для пассажира обмороком, а для водителя — серьезной аварией. «360» собрал советы от ГИБДД и МЧС о том, как позаботиться о себе, если поездки в транспорте не избежать.

Советы водителям

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В активные солнечные часы автомобилем лучше не пользоваться. Если отложить выезд нельзя, необходимо надеть светлую свободную одежду, чтобы тело могло «дышать», захватить побольше воды или зеленого чая, влажные салфетки, аптечку и солнцезащитные очки. При заполнении аптечки важно учесть, что в жару возможны резкие перепады давления и проблемы с сердцем — нужны соответствующие препараты.

Перед выходом из дома не стоит есть много жирной и соленой пищи — лучше отдать предпочтение овощам и фруктам.

Прежде чем начать поездку, следует проверить исправность кондиционера, электроники и аккумулятора. Включать кондиционер можно только после того, как проветрите автомобиль. Не стоит заполнять бензобак под завязку: при жаре бензин и дизтопливо увеличиваются в объемах и могут вылиться из бака и загореться.

Рискованно забывать в машине зажигалки, дезодоранты и другие емкости, находящиеся под давлением — они могут взорваться от нагрева на солнце.

Нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

Парковаться надо только в тени, машину накрыть чехлом или светоотражающими экранами.

Спасатели отметили, что влияние жары на организм похоже на влияние алкоголя: снижается скорость реакции, поэтому растет риск дорожной аварии: при +27 градусах — примерно на 6%, при +32 — на 13%, а при +37 и выше — более чем на 30%. Так что при плохом самочувствии в жару лучше поехать на общественном транспорте, чем сесть за руль. Если почувствовали сильную головную боль, головокружение и слабость, нужно немедленно остановиться.

Советы пассажирам

Источник фото: freepik.com

Как и водителям, пассажирам рекомендуют планировать поездки по возможности утром или вечером — до 10:00 и после 16:00. Следует запастись водой (хорошо утоляет жажду минеральная). Если поездка предстоит долгая, можно взять с собой термос — в нем напиток останется прохладным даже под прямыми солнечными лучами. Алкоголь пить нельзя — он только ухудшит самочувствие, кроме того, есть риск опьянеть сильнее обычного, поскольку в жару усиливается всасывание алкоголя в организм.

Одеться разумнее во что-то хлопковое и светлое, не забыть головной убор. Места в автобусе лучше занимать на теневой стороне, — но не под вентилятором или кондиционером, чтобы не простудиться. Время от времени полезно протирать лицо и шею влажными салфетками.

Пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями, лучше остаться дома.