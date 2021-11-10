Тихий пекарь и отец двоих детей Роберт Хансен оказался серийным убийцей, в чью виновность отказывался поверить целый город. Его жертвами стали как минимум 17 женщин, которых он насиловал и жестоко издевался. Друзья обеспечили преступнику алиби, но в итоге ему все равно дали пожизненное.

Из пекаря в убийцу

Серийный убийца начать орудовать еще в Айове, где раньше жил. Хансен заикался, а на его лице были шрамы от угревой сыпи. Из-за своей внешности он никак не мог поладить с девочками в старших классах.

«Я выглядел и говорил как урод. Стоило мне посмотреть на какую-нибудь девочку, и она тут же отворачивалась», — рассказывал маньяк.

Источник фото: wikipedia.org

Он работал пекарем и увлекся охотой, во время которой чувствовал власть и силу. В этом деле он сильно преуспел и заручился уважением бывалых охотников. Но даже при таком хобби его постоянно тянуло на преступления — кражи, поджоги.

После развода с женой и выходом на свободу из тюрьмы Хансен начал новую жизнь. Он завел новую семью и переехал в Анкоридж на Аляску. Там мужчина открыл пекарню, завел друзей и стал всеобщим любимцем.

Спустя некоторое время в городе начали пропадать женщины. Сначала Хансен просто насиловал проституток и отпускал. В маленьком городе самого малонаселенного штата репутация значила очень много, а обвинениям стриптизерш и проституток просто никто не поверил бы.

Позже полицейские стали находить в глуши обнаженные женские тела. Хансен приглашал к себе в машину женщин легкого поведения и отвозил в подвал, где часами насиловал и издевался. Потом связанных и измученных оттаскивал к частному самолету – на Аляске такие у многих — и на нем перевозил в глушь добивать.

Источник фото: pixabay.com

Хансен орудовал с 1971 по 1983 годы. Девушек он использовал в роли дичи. Выпускал в лес, и заставлял бежать. Сам же брал огнестрел, нож и шел на поиски добычи. Он всегда настигал обессиленную жертву, а затем закапывал тело.

Однажды 17-летней Синди Полсон удалось сбежать. Пока Хансен возился с самолетом, закованная в наручники девушка выпрыгнула из машины и полураздетая добежала до полиции. Тогда за маньяка вступились друзья. Они настолько верили в непричастность мужчины, что солгали полиции, обеспечив ему алиби.

Разоблачение маньяка

Но полиция продолжала находить новые женские трупы. На помощь правоохранителям пришли спецагенты ФБР. Разоблачить Хансена помог гениальный криминалист Джон Дуглас. Он одним из первых начал составлять портреты маньяков, учитывая особенности совершения преступлений и предугадывать будущие действия преступника.

Детектив предугадал многое, даже описал внешность убийцы и его дефекты — следы от сыпи и заикание. Также криминалист предположил, что будучи охотником маньяк ни за что не выбросит оружие, из которого убивал. И будет хранить трофеи, то есть вещи своих жертв. Доводы детектива позволили получить право на обыск.

Источник фото: pixabay.com

В итоге полиция нашла в доме Хансена оружие и трофеи. Там же наткнулись на карту местности с пометками в виде крестиков. Следствие считало, что отметки указывали на зарытые тела.

Друзьям убийцы пришлось признаться, что никакого алиби у него не было. Хансен же не стал отпираться и признался в 17 убийствах. При этом на карте было 24 крестика. Полиция полагает, что именно столько жертв и было.

Серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению, а сверху дали еще почти 500 лет лишения свободы. В 2014 году Хансен умер в возрасте 75 лет. Преступник отрицал, что ненавидит всех женщин и настаивал, что никогда бы не тронул приличную девушку. Он заявлял, что проститутки являются «существами ниже его».