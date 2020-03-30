Улицы Москвы и городов Подмосковья опустели — большинство людей остаются дома, соблюдая изоляцию. Но кто-то все-таки вышел на улицу и поделился кадрами мира снаружи. Они выглядят жутковато.

В Сети набирает популярность хештег «Пустая Москва». Люди выкладывают фотографии безлюдных улиц столицы. Порой кадры получаются интересными, а иногда слишком уж грустными.

Москва ушла на карантин, в центре пусто. Источник всех изображений: Instagram

Опустела главная достопримечательность Москвы — Красная площадь. Толпы туристов уже не встретишь на главной площади страны.

А вот так она выглядела еще до объявления общего режима самоизоляции. Воскресенье, около полудня.

На фото ниже Новый Арбат. Обычно автомобильный трафик здесь в разы больше. Но из-за коронавируса нет ни людей, ни машин.

Кстати, о водителях. Москва известна своими пробками в любое время дня и ночи, в будни и выходные. Смог бы поверить рядовой житель столицы, что в обычный понедельник мегаполис будет выглядеть так?

Заглянем в метро, которое так же, как и дороги Москвы, обычно заполнено спешащими куда-то людьми. Теперь и там как будто наступило утро 1 января.

Метро Москвы опустело. Источник всех изображений: Instagram

Известная в народе как самая загруженная линия московского метро — Таганско-Краснопресненская. В частности, станция «Выхино» — в час пик попасть в вагон на ней с первого раза невозможно. Как теперь выглядит поездка по «фиолетовой» ветке утром? Вы не поверите.

Пустующее Подмосковье

Московская область принимает все меры, чтобы сдержать заражение, и одновременно со столицей перешла на режим домашней изоляции. До этого там закрыли торговые центры, огородили детские площадки. Вот так, например, выглядят дворы Химок теперь.

А на этой детской площадке в Железнодорожном, микрорайоне городского округа Балашиха, еще вчера кипела жизнь. С сегодняшнего дня все сидят дома. «На улице как в пустыне. Нигде никого», — говорит автор видео.

«Новый микрорайон Ярославский вдоль Борисовки. <…> Здесь всегда много детей, голоса которых создают нескончаемый каждодневный гул между стоящими тут и там высотками. Но сегодня здесь очень тихо, детки сидят дома», — пишут авторы аккаунта о Мытищах и прилагают фото.

Закрыты парки и торговые центры города.

В соседнем Королеве тоже все сидят по домам.

Режим домашней самоизоляции

Новые ограничения в Москве и области начали действовать с 30 марта. Теперь выходить из дома нельзя без веских причин. Среди них вынос мусора, поход за продуктами в ближайший магазин, выгул собаки, проезд до работы, поход в аптеку или банк. К таким мерам прибегли, чтобы сдержать распространение коронавируса. На данный момент число зараженных в России достигло 1836, и большинство из них находятся в Москве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации и работе полиции. В регионе тем временем зафиксировано 119 случаев заболевания COVID-19.

Параллельно с этим по всей России объявлена нерабочая неделя. Президент Владимир Путин издал такой указ также для сдерживания эпидемии. Людей призывают оставаться дома, а если им все-таки приходится находиться в социуме, то держать дистанцию 1,5-2 метра.

Во всем мире число зараженных китайским вирусом 2019- nCoV уже перевалило за 735 тысяч, растет число погибших (почти 35 тысяч). Сначала очагом пандемии был мегаполис Ухань в Китае, теперь он переместился в Европу (Италия, Испания), но больше всего зараженных вирусом находится в США, и ситуация там оставляет желать лучшего.