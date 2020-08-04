Под стримами детей в сервисе «Одноклассников» засели извращенцы. Модераторы не справляются, а закон бессилен

Стриминговую платформу «Одноклассников» OK Live уличили в том, что она стала пристанищем педофилов. Детские трансляции никак не защищены, а сам сервис не имеет возрастных ограничений. Пока платформа не успевает оперативно отслеживать непристойные и преступные комментарии.

Пользователь Facebook Максим Диаманди обратил внимание на то, что на стриминговом сервисе «Одноклассников» происходят противоправные вещи. Утром на сервисе огромное количество трансляций детей, в которые приходят люди, которые в комментариях просят раздеться, показать белье, делают неоднозначные комплименты.

О своем наблюдении Диаманди написал в группе пиарщиков в Facebook. Оказалось, что другие пользователи также замечали непристойные комментарии под трансляциями детей на платформе OK Live.

Диаманди опубликовал несколько скриншотов того, что происходит на детских стримах, «360» также посмотрел несколько таких трансляций. Действительно, практически каждый просмотренный стрим на платформе привлекал комментаторов, предлагавших детям раздеться, показать нижнее белье, познакомиться, позвонить или написать.

Диаманди также рассказал о том, что на одной из записей на платформе OK Live неизвестный мужчина транслировал, как он мастурбирует на стрим девочки.

PR-директор «Одноклассников» Сергей Томилов сообщил, что девочка не могла видеть того, что происходило в этом стриме, а саму трансляцию вскоре удалили модераторы соцсети.

«У нее „чистая“ трансляция. [Его] видят только зрители стрима этого мужчины», — уверен он.

Реакция «Одноклассников»

В «Одноклассниках» «360» пояснили, что официально OK Live — отдельное приложение, вся «криминальная» активность, о которой идет речь, происходит не в самой соцсети, а именно в приложении. Тем не менее в пресс-службе отметили, что подобное поведение в трансляциях и комментариях считают неприемлемым.

«Это запрещено правилами использования ОК и OK Live. Подобный контент мы блокируем: для этого используем как ручную, так и автоматическую модерацию на базе технологий машинного обучения», — сказали в пресс-службе социальной сети.

Запрещенный контент фильтрует нейросеть, которая учится распознавать нежелательный контент как в онлайн-чате, так и при помощи модераторов.

«Мы следим, чтобы подобные стримы не попадали в общую ленту OK Live: в случае появления их в рекомендациях команда модерации оперативно скрывает их из ленты», — добавили в пресс-службе.

При этом в соцсети отметили, что количество контента, которое ежедневно создается на платформе, очень велико. Поэтому команда разработала «специальные механизмы, которые позволяют пользователям оперативно пожаловаться на контент», на случай, если алгоритмы и модератор не успеют сразу удалить ролики, нарушающие условия пользования платформой.

Кроме того, команда ОК обещает в скором времени начать публиковать на платформе материалы о том, как безопасно использовать соцсети и их возможности, а также ввести дополнительные настройки защиты.

Кто ответит?

Однако пользователей Facebook, где развернулась дискуссия на эту тему, такой ответ представителей социальной сети не удовлетворил. Люди стали требовать принять меры прямо сейчас. Одно из самых популярных предложений — запретить трансляции детям — высказал Максим Диаманди, который и сообщил о проблеме.

«Мое скромное мнение: просто усилить модерацию. Там не так много стримов. Детские надо запретить, и все. Я бы за 15 минут все почистил», — написал он.

Многие поддержали эту идею, ссылаясь на то, что радикально запретить лучше, чем подвергать риску детей. Другие и вовсе предложили удалить стриминговый сервис, пока не будут налажены автоматические механизмы фильтрации подобных комментариев. В «Одноклассниках» это предложение комментировать «360» отказались.

Очень скоро пользователи предложили Максиму Диаманди направить заявление в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и другие ответственные органы. Он сказал, что подождет «пару дней», так как «надеется на сознательность ОК», но дольше ждать не готов. На вопрос о том, что он собирается делать дальше, Диаманди ответил, что «сделал все, что мог».

Однако пока никто ни за что не ответит, так как нет факта преступления, пояснил «360» адвокат Андрей Некрасов.

«У нас это не принято, в отличие от той же Америки, нет даже термина „ненадлежащее поведение“. До тех пор, пока нет какого-то контакта, пока нет создания и хранения детского порнографического материала, ничего сделать нельзя», — считает адвокат.

Платформа ОК Livе также по закону не ответственна за подобный контент — это исключительно моральный и репутационный вопрос. Однако, уверен Некрасов, «Одноклассникам», которые являются одной из самых популярных в России соцсетей, этот скандал вряд ли нанесет серьезный ущерб.

«У нас нет никакой ответственности за способствование формированию некоего контента, когда какая-то платформа может способствовать формированию детской порнографии. С этим можно бороться только с моральной точки зрения. А юридически сделать ничего нельзя», — добавил Некрасов.

Запретить детям использовать стриминговое приложение тоже нельзя — в России это просто невозможно с технической точки зрения. При этом запретительные законы сродни «пакету Яровой» тоже не помогут, так как почти у каждого ребенка уже есть возможность выйти в интернет и свободно пользоваться подобными сервисами, пока они не заблокированы.