Пчелы-активисты в Великобритании изгадили правительственные электробусы кетчупом. Так они «впряглись» за климат

Экоактивисты Extinction Rebellion в костюмах пчел остановили автобусы Лейбористской и Либерал-демократической партий Великобритании. Протестующие жужжали, мазали автобусы кетчупом, приклеивались к ним. Все для того, чтобы привлечь внимание политиков к изменению климата, из-за которого могут исчезнуть насекомые-опылители.

Акции защитников природы прошли в Лондоне в преддверии выборов в британский парламент. Голосование пройдет 12 декабря. За лидерство борются консерваторы во главе с действующим премьером Борисом Джонсоном и лейбористы, возглавляемые Джереми Корбином. Также в парламенте наверняка окажутся и малые партии, самая популярная из которых — Шотландская национальная партия — получила 35 мандатов по итогам выборов 2017 года. За ней шла Либерал-демократическая партия (12 мест в Палате общин или 1,9%).

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Экоактивисты остановили предвыборные автобусы лейбористов и либерал-демократов утром 4 декабря, требуя от политиков ввести климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в стране.

«Активисты хотели показать будущему премьер-министру бедственное положение пчел и других опыляющих насекомых и напомнить политикам, что в их руках находится будущее самой жизни. Нашей популяции пчел угрожают экстремальные погодные условия и разрушение среды обитания. Это влечет за собой нестабильность роста сельхозкультур и продовольственную уязвимость», — сообщили участники акции.

Они призвали будущее правительство добиться нулевого выброса парниковых газов уже к 2025 году вместо заявленного 2030-го (и лейбористы, и либерал-демократы, напротив, хотят значительно отсрочить эту дату).

Также «пчелы» из Extinction Rebellion требовали учредить Гражданскую ассамблею, которая должна определить «широкомасштабные политические изменения, необходимые для перехода к нулевому выбросу парниковых газов и прекращения исчезновения видов».

Автобус либерал-демократов, который атаковали защитники природы, как раз вписывался в их требования, — был электрическим. Люди в костюмах пчел смогли поговорить с лидером партии Джоанн Суинсон. После, уже на встрече со сторонниками, политик описывала цели своей партии в плане экологии как амбициозные, но реалистичные. По ее словам, их можно пересмотреть по мере совершенствования технологий, сообщила The Guardian.

Выступая перед журналистами, Суинсон сказала, что «приклеить себя к электрическому автобусу было явно иронично».

В другом автобусе экоактивистам попался председатель Лейбористской партии Иан Лейвери. Он также поговорил с защитниками природы и выслушал их требования.

В тот же день добровольцы Extinction Rebellion в костюмах пчел побывали в офисе Партии Brexit — политической силы, возникшей в январе 2019 года. Также они ненадолго приклеились к партийному автобусу.

Наконец, пожужжали они и в региональном офисе консерваторов, у которого, видимо, не нашлось автобуса с агитационной командой.