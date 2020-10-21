Трудовые мигранты начнут получать пенсии в России. Так Европа пытается всех уравнять

Трудовые мигранты из государств Евразийского экономического союза станут получать пенсию в России. Ее будет назначать и выплачивать то государство, где работал человек. Это ляжет дополнительным бременем на бюджет страны, но сделает сферы, где работают мигранты, более прозрачными, что пойдет на пользу и гражданам государства.

Госдума ратифицировала соглашение, согласно которому Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за наработанный в нашей стране стаж. Соглашение, о котором идет речь, подписали в декабре прошлого года. Документ регулирует пенсионное обеспечение между Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.

Основная цель законопроекта — обеспечить трудящимся на территории ЕАЭС равные права. Их будут формировать на тех же условиях, что и для граждан той страны, где работали мигранты.

В России размер индивидуального пенсионного коэффициента определяют за периоды стажа работы, приобретенного на территории РФ и бывшего СССР. Если размера этого коэффициента окажется недостаточно для возникновения права на пенсию, то учитывать будут один пенсионный балл за год стажа работы на территориях государств-членов ЕАЭС. Также у члена семьи будет право на пенсию, если трудящийся погиб. Ратификацию завершили во всех странах-участницах, кроме Казахстана. Там сделать это планируют до конца декабря.

Бремя для бюджета или выгода для всех?

Решение о выплате пенсий не связано с миграцией, оно связано именно с ЕАЭС. Об этом в разговоре с «360» рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права Санкт-Петербургского университета МВД Сергей Андрейцо.

«Мы же не принимали такое решение по всем иностранным гражданам. С самого начала, когда мы создавали таможенный союз, у нас появились обязательства. Оговаривалось, что все правила в сфере труда должны быть унифицированы. По сути, у нас граждане соответствующих государств находятся в привилегированном положении, поэтому и по пенсиям приняли такое решение», — пояснил собеседник.

По его словам, оно, конечно, «ляжет дополнительным бременем» с точки зрения бюджета, но это можно оправдать принципом взаимности. Правда, Андрейцо полагает, что в данной ситуации речь все же идет об игре в одни ворота, так как иностранных граждан других стран-участниц, работающих в России, намного больше, чем, например, россиян, работающих в других государствах ЕАЭС.

В международном праве все основано на принципе взаимности. Российский гражданин имеет точно так же право сейчас поехать в одну из указанных стран, там работать и получать пенсию. Другое дело, что по уровню экономики, кроме Казахстана, остальные страны очень сильно проигрывают России… И объем пенсионных выплат там тоже может быть меньше Сергей Андрейцо.

Этот момент с точки зрения права не регулируется, отметил собеседник «360». В плане расходов на бюджет, по словам доцента, прогнозировать что-либо сейчас сложно.

«Возьмите за образец страны, объединенные в какие-то группы. Самый удачный пример — Евросоюз. Чем-то похожи пенсионные правила. Сейчас всячески пропагандируется идея открытия границ. Плюс у нас есть моменты политического характера. За несколько недель до новости о пенсиях Владимир Путин сказал, что нам нужны рабочие руки. Других вариантов, кроме миграции [нет]… Демография падает», — подчеркнул Андрейцо.

По его словам, если сфера мигрантов будет более открытой, от этого выиграют как сами мигранты, так и россияне. Тогда, возможно, в некоторых областях и работодатели будут реже задействовать переселенцев. Также с помощью пенсий можно привлечь мигрантов к постоянной работе на территории России.

«Сейчас за ратификацией соглашения последует множество других актов. Будут внесены изменения в пенсионное законодательство, будут новые постановления правительства и так далее. Пока можно говорить только достаточно так абстрактно. Здесь еще финансисты должны свое слово сказать, насколько это проработано», — заключил собеседник.