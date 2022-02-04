Павловопосадский платок как черное платье. Вот почему без него нельзя

Павловопосадский платок — это не только вещь с историей, но и стильный аксессуар. Их популярность возвращается вместе с модой на самобытность и индивидуальность. Имидж-стилист Мария Райсвих специально для «360» рассказала, как небанально и элегантно вписать павловопосадский платок в свой гардероб.

Традиция с многовековой историей

Мастерицы Павловского Посада делают удивительные шали с конца XVIII века. Успехом платки пользовались не только у дворянок и простых жительниц Российской империи, но и у великой княгини Александры Петровны, снохи императора Николая I.

В 1937 году платки павловопосадских мастериц даже попали на Всемирную художественно-промышленную выставку в Париж, а в 1958-м — на Всемирную выставку в Брюсселе, где получили Большую золотую медаль.

Сначала узоры на шалях были только традиционно русские, но со временем к ним добавились изображения птиц, животных, цветов и даже мотивы Великой Октябрьской революции.



Автор фото: Геннадий Грачев Источник фото: https://commons.wikimedia.org/ Автор фото: Геннадий Грачев

До 1970-х годов рисунки наносились специальными деревянными формами — для каждого нового узора вырезать их приходилось заново. Чтобы получить знакомый нам павловопосадский платок, нужно было наложить до 400 слоев краски — и все это вручную. Так что каждая шаль получалась уникальной.

Теперь краску наносят с помощью специальных шаблонов, чтобы рисунок был тоньше и изящнее. Производство павловопосадских платков в XXI веке автоматизировали, однако самые ответственные и сложные элементы мастерицы до сих пор прорисовывают вручную.

Так же по-прежнему вручную создают и новые орнаменты. Их рисуют опытные художники, а результат утверждает художественный совет. Для каждого нового платка, которых в год выходит до тысячи, колористы тщательно выбирают рецепты печатных красок, чтобы на ткани рисунок выглядел так же, как его изобразил художник на утвержденном эскизе.

Настоящие традиционные шали производят только в одном месте во всей России — на Павловопосадской платочной мануфактуре. Причем, как отметила имидж-стилист Мария Райсвих, отличить оригинальный платок от подделки очень легко: на мануфактуре бахрому для каждого изделия выплетают вручную. Каждая ниточка настоящего платка вшита в основную ткань, а на контрафакт просто пришивают ленту с бахромой.

«Также обращайте внимание на этикетки: у каждого платка есть автор, художник, он должен быть указан», — добавила Мария Райсвих.

Как носить павловопосадские платки

Павловопосадский платок — теплый, универсальный и стильный элемент гардероба современной женщины. Его можно гармонично вписывать в самые разные образы, и он подойдет как для обычной зимней или осенней прогулки, так и для торжественного мероприятия или свидания.

На данный момент, чтобы выглядеть актуально в павловопосадском платке, стоит избегать очень фольклорной направленности образа и стилизовать платки максимально интересно, при этом просто, без сложных намоток и накруток, с ноткой небрежности или асимметрии Мария Райсвих.

Главное, отметила Мария Райсвих, не перегружать образ с павловопосадским платком лишними деталями и цветами. Поскольку сами шали яркие, они станут отличным акцентом в образе. Окружать же его лучше простыми и сдержанными вещами, без броских цветов и орнаментов.

«Уголком» на шее

Один из самых простых и любимых способов носить павловопосадский платок для Марии Райсвих — «уголком» на шее. Для этого его достаточно сложить по диагонали, немного подогнуть и набросить на грудь, сделав сзади захлест. Как именно, стилист показала на видео.

Для ярких платков стилист посоветовала образы со спокойными цветами, но не стоит забывать об актуальности кроя вещей. С платком «уголком» можно надевать кожаные косухи и простые прямые джинсы. Однотонное пальто тоже будет смотреться хорошо в качестве обрамления для яркого платка.

Мария Райсвих посоветовала не носить павловопосадские платки на верхнюю одежду — только под нее. Так аксессуар не будет выглядеть аляповато и «по-деревенски», к тому же удастся избежать лишней электризации.

На плечо — под ремень или пояс

Вариант ношения павловопосадского платка поверх одежды, который Мария Райсвих считает уместным, — ассиметрично набросить его на плечо и закрепить поясом или ремнем.

Сзади платок можно немного расправить, чтобы он красиво лежал. К образу в спокойных бежевых тонах можно добавить яркие аксессуары, например, берет, подходящий по цвету к узору на платке. Сумку тоже лучше выбрать акцентную, но в цвет головного убора. Этот вариант, по словам Марии Райсвих, больше модный, чем функциональный.

«Но здесь можно убить сразу двух зайцев: во-первых, показать всю красоту платка, а во-вторых, добавить изюминку в свой образ, разнообразить пальто, которое могло немного надоесть», — сказала она.

Этот образ, по мнению стилиста, получится весенним и романтичным, при этом стильным и элегантным.

Шарф

Еще один довольно простой, но модный способ носить павловопосадский платок — как шарф. Для этого шаль нужно сложить с двух сторон в полосу нужной вам ширины. Использовать лучше платки большого размера — от 125 сантиметров.

Получившийся шарф можно носить, просто повязав его на шею, — так точно не замерзнете, ведь ткань сложена в несколько слоев. Но есть и менее стандартный вариант, который Мария Райсвих показала на видео.

Такой способ добавляет в образ изюминку. А также визуально вытягивает фигуру и стройнит.

Шарфом на плечо платок можно носить и на пальто, закрепив его ремнем или поясом, как в предыдущем видео.

Косынка

Этот образ с павловопосадским платком — для модниц, уверена Мария Райсвих. Для него понадобится не только сама шаль, но и черная косынка из искусственной кожи.

Чтобы получившаяся двухслойная косынка не слетала с головы и не соскальзывала, ее можно закрепить невидимками или заколками. Получится образ современной и дерзкой Аленушки.

А в руки можно взять простую черную сумку, чтобы не перегружать и без того яркий образ дополнительными акцентами. Обувь тоже лучше выбрать черную, можно даже отдать предпочтение грубым ботинкам или сапогам, чтобы подчеркнуть современность и дерзость образа.

Под шляпу

Завершающий образ с павловопосадским платком, о котором рассказала Мария Райсвих, — банданой под шляпу. Благодаря тому, что платок делают из шерсти, он не будет съезжать. Можно также не беспокоиться и за то, что шляпа улетит, — бандана будет ее фиксировать. К тому же теплая ткань закроет лоб и уши, так что мороза можно не бояться.

Этот образ можно дополнить пальто нейтрального цвета и аксессуарами в цвет платка, например, крупными серьгами в стиле бохо. Хорошо будет смотреться образ с джинсами клеш, казаками и сумочкой с бахромой для поддержания стиля вестерн.

«Этот способ стилизации платка выглядит очень интересно со всех сторон. Это, пожалуй, один из моих любимых способов, выглядит он суперстильно», — сказала Мария Райсвих.

Если платок большой, то оставшимися уголками можно укутать шею — так будет еще теплее, а образ останется выдержанным, его не придется перегружать шарфом.

Стоит выбрать пару-тройку ваших любимых приемов, которые подходят фигуре и образу жизни, и не превращать стилизацию платка в сложный квест. Ваши отношения с платком должны складываться легко и по взаимной любви Мария Райсвих.

Стилист подчеркнула, что сейчас использовать павловопосадские платки в образах, в том числе и повседневных, можно смело — во всем мире идет тренд на индивидуальность и самобытность, а также на экологичность материалов. Традиционные шали из Павловского Посада как нельзя лучше соответствуют всем этим критериям.

«Главный тренд сейчас — не гнаться за трендами, а слышать себя и свои потребности. Павловопосадский платок не просто аксессуар, а вещь с историей. А помнить про свои корни — актуально и нужно всегда», — заключила Мария Райсвих.