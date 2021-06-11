Павлюченкова сменила тренера на брата и вышла в финал «Ролан Гаррос». У нее весомые шансы повторить успех Шараповой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Большого шлема. До нее это делала только Мария Шарапова. Раньше спортсменка не проходила порог четвертьфинала, но работа с новым тренером и эмоциональный настрой изменили ситуацию.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла в полуфинале «Ролан Гаррос» Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3 и вышла в финал турнира Большого шлема, который пройдет в эту субботу. Теперь за победу она поборется с чешкой Барборой Крейчиковой. Благодаря успешному выступлению в турнире она станет первой ракеткой России.

Сейчас в мировом рейтинге россиянка занимает 32-е место, а ее соперница в финале расположилась на 33-м. Но благодаря своим успехам на турнире она вернется в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации, написал «Спорт-Экспресс».

Анастасия Павлюченкова стала первой российской теннисисткой, вышедшей в финал турнира Большого шлема за последние шесть лет. Она прошла в полуфинал только с седьмой попытки. До этого, в 2015 году, таких высот добилась Мария Шарапова, которая в финале Australian Open проиграла Серене Уильямс. Шарапова же побеждала на «Ролан Гаррос» два раза: в 2012 и 2014 годах.

Успех после Шараповой

Редкое участие российских теннисисток в финале турнира и уникальный успех Павлюченковой могут объясняться несколькими факторами. Заслуженный мастер спорта СССР, теннисистка Анна Дмитриева рассказала «360», что Павлюченкова в свое время соревновалась с тем поколением игроков, которые завоевывали награды на мировых турнирах.

Она застала тех, кто находился на пике современного тенниса: Шарапова, Кузнецова, Дементьева, Сафина. И все они побывали в финалах и многие выигрывали. А достичь такого уровня тяжело Анна Дмитриева.

Спортсменка предположила, что до этого Павлюченковой могло не везти из-за жребия. Возможно, во время каких-то турниров она не была в форме.

Тем не менее сравнивать ее с Шараповой некорректно. Вице-президент Федерации тенниса РФ Алексей Селиваненко рассказал, что каждый игрок индивидуален и две спортсменки пошли по разным путям.

«Мария в юности выиграла „Уимблдон“ и закончила рано, а Анастасия блистала на юниорском уровне, потом длительно играла на высоком уровне, но все-таки не на том, которого ожидала», — отметил Селиваненко.

Что известно о Павлюченковой

Павлюченковой 29 лет. Она с самого детства знакома со спортом. Ее отец занимался греблей, мать — плаванием, а брат Александр — теннисом, написал Sport24.

Еще в юном возрасте она стала звездой тенниса. На юниорском уровне Павлюченкова стала первой ракеткой мира и одержала две победы на турнирах Большого шлема. В 15 лет она сыграла на центральном корте Кубка Кремля, в 16 — вошла в топ-40, а в 17 — уже была в полуфинале «Индиан-Уэлльса» и обыграла третью ракетку мира Елену Янкович.

Но ранний успех привел к синдрому самозванца. От юной спортсменки стали ожидать больших достижений, что не могло не сказаться на ней.

«Так пришли ожидания со всех сторон и от меня самой, а с ними очень тяжело играть и, как принято говорить, получать удовольствие, потому что каждый раз надо было доказывать, что я достойна», — призналась Павлюченкова в интервью Sports.ru.

Она рассказала, что ей потребовалось очень много времени, чтобы абстрагироваться от завышенных ожиданий к себе. Спортсменка однажды даже хотела приостановить свою карьеру, чтобы разобраться в самой себе, но никогда не была готова расстаться с теннисом.

В 18 лет она отыграла первый турнир Женской теннисной ассоциации в Монтерее, в котором позднее она одержала еще три победы. Всего россиянка получила 12 титулов ассоциации, последний она взяла в Страсбурге в 2018 году. Павлюченкова шесть раз играла в четвертьфиналах турниров Большого шлема.

За свою карьеру она успела поработать с известными тренерами: Патриком Муратоглу, Мартиной Хингис и Сэмом Сумиком, но выйти в финал турниров Большого шлема помогли тренировки со старшим братом Александром.

В ожидании финала

Финал «Ролан Гаррос» состоится 12 июня — в эту субботу. Анна Дмитриева уверена, что если теннисистка сможет перебороть эмоции, то победит. Похожего мнения придерживается и Алексей Селиваненко.

«Четыре девушки вышли в полуфинал. Из них выиграть должна та, кто спокойнее других и кто меньше себя перенапряжет», — добавил вице-президент.

Селиваненко рассчитывает на победу российской спортсменки, поскольку у нее больше опыта, но и Барбора Крейчикова — сильный игрок.