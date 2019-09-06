Паучья девушка? 😡Не стоило Reuters злить поклонников Кирстен Данст

Интернет-пользователи начали в комментариях к посту объяснять, почему Данст представляет из себя как актриса гораздо больше, чем просто «девушка паука». Пользователи Twitter даже придумали новый мем, чтобы отметить, насколько универсальна актриса, а также ее коллеги по цеху.

Источник фото: Twitter

Суть мема состоит в том, чтобы показать, что актрисы гораздо более искусны в своей работе, чем об этом иногда думают. Пользователи быстро привели множество примеров того, как они могут играть сложные роли.

Источник фото: Twitter

«Кирстен Данст была номинирована на „Золотой глобус“, когда ей было 12 лет, и получила награду за лучшую женскую роль в Каннах, но конечно же, Reuters вспоминает девушку паука».

Источник фото: Twitter

«Вы даже не могли назвать персонаж, который она сыграла: Мэри-Джейн Уотсон. Это полный отстой».

Источник фото: Twitter

«Хорошая попытка, но провал был эпический. Вы должны принести извинения Кирстен Данст в первую очередь».

Источник фото: Twitter

«Николь Кидман могла сыграть в „Сокровищах нации“, но Николас Кейдж не может сыграть в „Мулен Руж“».

Источник фото: Twitter

«Энн Хэтэуэй могла сыграть в „Темных временах“, но Гэри Олдман не смог бы сыграть в „Дъявол носит Prada“».

После шквала подобных комментариев агентство было вынуждено удалить твит и разместить видео.

«Отмеченная наградами актриса Кирстен Данст получает звезду на Голливудской аллее славы», — гласит новое сообщение.

37-летняя актриса в конце августа получила одну из самых значимых «наград» для голливудских актеров — звезду на «Аллее славы». Актерскую карьеру начала еще ребенком, сыграв в 1989 году эпизодическую роль в фильме «Нью-йоркские истории». Запомнилась и полюбилась зрителю она после роли Клодии в картине «Интервью с вампиром» 1994 года. Ей тогда было 12, и именно за этот фильм она была удостоена премии «Сатурн» и номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Также, помимо роли Мэри-Джейн Уотсон в трилогии о «Человеке-пауке», известность ей принесли роли в фильмах «Джуманджи», «Вирус любви», «Уимблдон», «Вечное сияние чистого разума», «Элизабеттаун», «Мария-Антуанетта».

В 2011 году победила на Каннском фестивале в номинации «Лучшая женская роль», а также получила премию «Сатурн» за роль в фильме Ларса фон Триера «Меланхолия».