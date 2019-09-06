Паучья девушка? 😡Не стоило Reuters злить поклонников Кирстен Данст
Интернет-пользователи начали в комментариях к посту объяснять, почему Данст представляет из себя как актриса гораздо больше, чем просто «девушка паука». Пользователи Twitter даже придумали новый мем, чтобы отметить, насколько универсальна актриса, а также ее коллеги по цеху.
Суть мема состоит в том, чтобы показать, что актрисы гораздо более искусны в своей работе, чем об этом иногда думают. Пользователи быстро привели множество примеров того, как они могут играть сложные роли.
«Кирстен Данст была номинирована на „Золотой глобус“, когда ей было 12 лет, и получила награду за лучшую женскую роль в Каннах, но конечно же, Reuters вспоминает девушку паука».
«Вы даже не могли назвать персонаж, который она сыграла: Мэри-Джейн Уотсон. Это полный отстой».
«Хорошая попытка, но провал был эпический. Вы должны принести извинения Кирстен Данст в первую очередь».
«Николь Кидман могла сыграть в „Сокровищах нации“, но Николас Кейдж не может сыграть в „Мулен Руж“».
«Энн Хэтэуэй могла сыграть в „Темных временах“, но Гэри Олдман не смог бы сыграть в „Дъявол носит Prada“».
После шквала подобных комментариев агентство было вынуждено удалить твит и разместить видео.
«Отмеченная наградами актриса Кирстен Данст получает звезду на Голливудской аллее славы», — гласит новое сообщение.
37-летняя актриса в конце августа получила одну из самых значимых «наград» для голливудских актеров — звезду на «Аллее славы». Актерскую карьеру начала еще ребенком, сыграв в 1989 году эпизодическую роль в фильме «Нью-йоркские истории». Запомнилась и полюбилась зрителю она после роли Клодии в картине «Интервью с вампиром» 1994 года. Ей тогда было 12, и именно за этот фильм она была удостоена премии «Сатурн» и номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Также, помимо роли Мэри-Джейн Уотсон в трилогии о «Человеке-пауке», известность ей принесли роли в фильмах «Джуманджи», «Вирус любви», «Уимблдон», «Вечное сияние чистого разума», «Элизабеттаун», «Мария-Антуанетта».
В 2011 году победила на Каннском фестивале в номинации «Лучшая женская роль», а также получила премию «Сатурн» за роль в фильме Ларса фон Триера «Меланхолия».