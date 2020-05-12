Эффект хамелеона. В Китае пациенты начали менять цвет из-за лечения COVID-19

Доктор И Фань и доктор Ху Вэйфэн заболели COVID-19 в январе, когда работали в Центральной больнице Уханя. Обоим мужчинам по 42 года.

Состояние одного из них — И Фаня — было настолько тяжелое, что медики подключили пациента к аппаратам жизнеобеспечения на долгих 39 дней. В конце апреля мужчина дал интервью, в котором сообщил, что чувствует себя лучше, но встать с постели все еще не может. При этом выяснилось, что вирус сильно повлиял на его психическое состояние.

«Когда я впервые пришел в сознание, особенно после того, как узнал о своем состоянии, я испугался. Мне часто снились кошмары», — заявил И Фань журналистам 20 апреля. Мужчина добавил, что постарается справиться с ситуацией. Врачи тем временем поддерживали и консультировали его.

Второй пациент чувствовал себя хуже. На момент интервью И Фаня доктор Ху с трудом мог разговаривать. Тем не менее он смог пожать руку врачу в знак благодарности. Способность общаться Вэйфэн, правда, восстановил. Но к концу месяца он был прикован к постели уже 99 дней, а общее состояние здоровья пациента было крайне слабым, по заявлениям его лечащего врача. Медики также отметили, что беспокоятся за психику Ху. «Он не мог перестать разговаривать с врачами, которые приходят, чтобы проверить его», — заявил лечащий мужчин доктор.

Медики полагают, что кожа больных потемнела из-за побочных эффектов лекарств, которые им давали. Сильнодействующие антибиотики могли повредить печень, что повлекло за собой гормональный дисбаланс. Когда кожа мужчин начала менять цвет, их лечащий врач предрек восстановление нормального тона после выздоровления. Медик оказался прав.

Пока доктор Ху все еще проходит лечение в больнице, выздоровевшего И Фаня выписали из госпиталя на прошлой неделе. Последний стал замечать, что его кожа светлеет. Последние фото пациента свидетельствуют о том, что 9 мая он выглядел уже почти так же, как до болезни.